A lap értesülései szerint Alice Huang 2025 tavaszától idén őszig állt kapcsolatban a kínai állambiztonsági minisztérium egyik tisztjével. Ez részben egybeesett azzal az időszakkal, amikor titkos viszonyt folytatott Jensen Huanggal, az Nvidia elnök-vezérigazgatójával, vállalata pedig nagy mennyiségben vásárolt fejlett amerikai chipeket.

Az amerikai hatóságok már korábban is gyanították, hogy Jensen Huang kínai hírszerzési művelet célpontja lehetett. A lap most először számolt be arról, hogy Alice Huang kapcsolata a kínai titkosszolgálattal milyen hosszú ideig tartott. Az amerikai hírszerzés bizonyítékai szerint a nő üzlettársa, Kang Wei, akit gyakran a férjeként mutatott be, szintén a kínai titkosszolgálatnak dolgozott.

Alice Huang szingapúri cége, a Megaspeed International nagy mennyiségben vásárolt Nvidia-chipeket. Ezek egy része délkelet-ázsiai adatközpontokba került, más részük pedig a gyanú szerint az amerikai exportkorlátozásokat megsértve Kínába jutott. A lap szerint a nőhöz köthető vállalkozások olyan chipbeszerzésekben is érintettek lehettek, amelyek a kínai hadseregnek dolgozó állami cégeket látták el.

Jensen Huang novemberben mondott le az Nvidia vezérigazgatói tisztségéről, miután nyilvánosságra kerültek házasságon kívüli kapcsolatai. Alice Huanghoz fűződő viszonyát eleinte pusztán üzleti kapcsolatnak nevezte, később azonban elismerte.

Az üzletembert hétfőn visszahelyezték az Nvidia elnök-vezérigazgatói posztjára,

de a tervek szerint december 1-jén továbbra is be kell számolnia az amerikai kongresszus előtt az affér nemzetbiztonsági vonatkozásairól.

A The New York Times értesülései szerint Donald Trump amerikai elnököt tanácsadói legalább kétszer tájékoztatták Alice Huang kínai hírszerzési kapcsolatairól és Jensen Huanghoz fűződő viszonyáról, az elnök azonban nem akart beavatkozni az ügybe. Később nyilvánosan azt állította, hogy nem kapott ilyen tájékoztatást.

Marco Rubio külügyminiszter, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója már március 30-án bizalmas feljegyzést készített a nő kínai hírszerzési kapcsolatairól.