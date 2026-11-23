Fráter Zoltán 1956-ban született Szobon, 1981-ben szerzett diplomát az ELTE BTK magyar-történelem szakán, azóta a tanszék munkatársa volt. Fő kutatási területei a modernség irodalma és viszonya a hagyományhoz, a szövegek szociokulturális kontextusa, különös tekintettel Karinthy Frigyes és Krúdy Gyula életművére – írta a hírt először közlő Telex.hu.

1984-1985-ben az Egyetemi Lapok A Toll című rovatát szerkesztette, 2008-ban az Apokrif irodalmi folyóirat egyik alapítója, 2015-től felelős szerkesztője és a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ)-Apokrif Könyvek egyik sorozatszerkesztője, 2007-2012 között a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkára, majd 2012-től alelnöke volt.

Több kötete is megjelent, írt irodalmi igényességű ismeretterjesztő-köteteket, színműveket, pódiumjátékokat és groteszk kisprózát is. Főbb művei közé tartozik többek között az Osvát Ernő élete és halála (1987), a Legendaszerviz (1997), A Karinthy élet-mű (1998), a Szindbád kertje (1999), a Krúdy-keringő (2004), a Krúdy Gyula (2003), a Hagyomány, hatás, iszony (2012), valamint a Karinthy, a városi gerilla (2013).

Legutóbb idén januárban jelent meg könyve, Elképzelt aranykorom címmel.

Fráter Zoltán irodalomtörténészi és oktatói munkásságának jelentőségét a Karinthy Frigyesről, Osvát Ernőről, Áprily Lajosról, Ady Endréről, Krúdy Gyuláról, Radnóti Miklósról, Tersánszky Józsi Jenőről és másokról írt művei mellett tanítványai és tisztelői rendkívül széles köre is bizonyítja – írta az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet a megemlékezésében.