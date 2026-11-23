Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására a parlamenti frakciók is reagáltak hétfőn.

Toroczkai László frakcióvezető (Mi Hazánk) azon gondolkodott hangosan, mikor helyezi ki majd a kormányfő a magáról kapott festményt. Elmondta, miért nem tapsolta meg a kárpátaljai magyarokról szóló közlést. Szerinte ez volt a legdemagógabb beszéde Magyar Péternek, aki most három pilléren teljesíti a brüsszeli államvallás követeléseit:

LMBTQ

migráció

Ukrajna finanszírozása.

Ezeket a témákat még a gyermekvédelem és a vízmegtartás elé is helyezték, ezért is ratifikálják ilyen gyorsan az Isztambuli egyezményt, részeként az 59., 60., 61. ponttal, ami a fenti pontokról szól. A kormányfő kárára írta, hogy a Határtalanul programra szánt összeget csökkentették. Figyelmeztette a kormányfőt, hogy az ukránok szedték le a Turult a Munkácsi várból, erről is beszéljen majd Kárpátalján, ha utazik.

Vízmegtartás ügyében örömét fejezte ki, szorgalmazta, a kormány tegye a dolgát, ez össznemzeti ügy.

A válaszok 30 percnél kezdődnek alább.

Rétvári Bence (KDNP) a kereszténydemokraták adventi jótékonysági akciójáról beszélt, élelmiszert gyűjtenek kárpátaljaiak javára. Visszautasította, hogy nem ítélték el Oroszország agresszióját, egyértelmű állásfoglalást tettek a háború kitörése után. Szerinte Magyar Péter azért utazik most az unióba, hogy hozzájáruljon 45 milliárd eurónyi közös hitel felvételéhez, amely pénz azonnal megy is Ukrajnába. A KDNP a békét tapsolja meg, nem Magyar Pétert, ezt is elmondta. Az önimádat újabb szeletének nevezte, hogy már az esőt is Magyar Péternek kell köszönni, aki intim kalandjairól mesélt, miközben a világ fontos találkozóra készül.

Szerinte Magyar Péter lebukott az erdőben elásott pénzekkel kapcsolatban is, mivel az derült ki, hogy a pénz Fabó Györgyé, az ő telkén találták a pénzt, amit nem véletlenül nem mondott meg a kormány, az ugyanis megdöntötte volna a vádat Seszták Miklós ellen. Ugyanígy bukott le szerinte a kormány a „kamu Zsolti bácsi-ügyben” is.

Ezt követően volt felesége, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter mondataival igyekezett szembesíteni Magyar Pétert.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint Kárpátalján Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik, és hamarosan bejelentéseket tesznek, ezt keretezte Magyar Péter beszéde, és zöld utat fognak adni Ukrajna integrációjának előrehaladásának is. Ezért a kormányfői beszédre önmagában nem is reagált.

Az ukrajnai háború ügyére viszont annál inkább. Együttérzését fejezte ki mindazok felé, akik otthonukat elveszítették, és a Rétvári Bence által idézett határozat mellett egy újabb, 2023-as, Oroszország elítélését felvonultató határozatot is ismertetett. Úgy látja, szerinte következetes és egyértelmű volt az előző kormány kiállása az ügyben, ezen túlmenően ukrán nyelvű oktatást biztosítottak az érkező menekültcsaládok ukrán gyermekeinek is. Jelezte, pártja mindig is a békéhez akart hozzájárulni, nem a további háborúhoz.

Rámutatott: a magyarországi ukrán infrastruktúra támogatása a 2027-es költségvetési tervben nem látszik. Magyar Pétertől azt kérte, mindent tegyen meg azért, hogy a fegyveres konfliktus véget érjen.

Lukács Gábor, a Tisza frakcióvezető-helyettese az előző kormány plakátjaira mutatott vissza, amelyekből egyértelműen kiderült szerinte, miben volt egyértelmű a Fidesz és a KDNP korábban. Bankjegyekből álló tankok, brüsszeli bombák és hasonlók szerepeltek ezeken a plakátokon.

Ezt követően a vízmegtartásról beszélt, felidézve, mit mondott erről 2023-ban Orbán Viktor egy akkugyár megnyitásakor. Ezzel szemben viszont nyilvánvaló a vízhiány, a vizet ott kell megtartani, ahol arra szükség van, a 2008-ban épült cigándi víztározó először lépett szolgálatba. A betárazott vizet később térségi vízpótlásra használnák fel.

Szólt még az elásott pénzek ügyéről, amellyel összefüggésben azt tudakolta, hogyan fog a Fidesz szavazni a vagyonosodási vizsgálatokról szóló törvényről. Kérte, ne szavazógombok legyenek a fideszesek se, mostantól úgyis minden lényegi döntés átlátható lesz.