Az egyik ehhez kapcsolódó tény, hogy a 2023 őszi bemutatkozása óta senki sem szerzett nála több gólt a világ legerősebb bajnokságában. Talán a csapaton belüli helyzetének változását, tekintélyének növekedését is mutatja, hogy ameddig az első két idényében nem szerzett gólt közvetlen szabadrúgásból (alig-alig jutott lövéshez, például Mohamed Szalah és Trent Alexander-Arnold mellett), a 2025–2026-os idényben már négyet is lőtt.

Az egyetlen idényben szerzett négy szabadrúgásgól klubcsúcsot jelentett a Liverpool Premier League-történetében, egyébként ilyen sokat a 2020-as években más klubok játékosait is figyelembe véve csak James Ward-Prowse lőtt, ugyancsak négyet, a 2020–2021-es és a 2021–2022-es idényben is.

A magyar válogatott csapatkapitánya a felnőtt pályafutása során eddig 17 gólt szerzett szabadrúgásból, kettőt az FC Liefering, négyet az RB Salzburg, kettőt az RB Leipzig, a Manchester Unitednek lőttel együtt hatot a Liverpool, s hármat a magyar válogatott mezében. (Ebben, természetesen, nem csak bajnoki mérkőzéseken elértek is vannak.)

Szoboszlai Dominik abban is unikális, hogy a legnagyobb riválisoknak lőtt nagyon látványos gólokat, az Arsenalnak, a Manchester Citynek (ezt a Premier League-történelem legszebb szabadrúgásgóljának választották), a Tottenhamnek és a Manchester Unitednek.

A Premier League-ben az öt szabadrúgásgóljával közelít a legszűkebb elithez, persze a „dobogósok” még messze járnak. A legalább hét szabadrúgásgólt szerzettek listája:

1. David Beckham – 18

2. James Ward-Prowse – 17

3. Thierry Henry, Gianfranco Zola, Cristiano Ronaldo – 12

6. Laurent Robert, Sebastian Larsson – 11

8. Ian Harte, Morten Gamst Pedersen – 10

10. Nolberto Solano, Frank Lampard, Jamie Redknapp, James Maddison – 9

14. Christian Eriksen, Juan Mata – 8

16. Matt Le Tissier, Steven Gerrard, Alan Shearer, Mikel Arteta, Gary McAllister, Gylfi Sigurdsson, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Didier Drogba, Ashley Young – 7

Nincsen a Premier League jelenlegi kereteiben olyan játékos, aki több szabadrúgásgólt lőtt volna, mint Szoboszlai Dominik.