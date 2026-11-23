„Totális kudarcba fulladt a klímacsúcs”, ilyen és ehhez hasonló címekkel jelentek meg az ENSZ 31. klímakonferenciájáról, a COP31-ről beszámoló cikkek.

Hogy mi okozza többek között az ENSZ főtitkára és a legtöbb résztvevő mélységes csalódottságát, arról az InfoRádióban Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, a Közép-európai Egyetem professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke azt mondta: ez egy kicsit túl van dimenzionálva. Bár tény, hogy a jó és fontos záródokumentumot nem sikerült elfogadni, annak jogi kötőereje nincs, és egyébként is érvényes az a párizsi megállapodás, amely a nemzetközi együttműködést az éghajlatváltozással kapcsolatban szabályozza, bőven elég azt betartani, azon dolgozni. A kapcsolódó mechanizmusok pedig úgyis úton vannak, mennek, működnek,

elindult a működése annak a cégnek is, amely nyomon követi és globálisan értékeli a párizsi folyamat állását.

Szerinte a résztvevők elengedték a záródokumentum ügyét, mondván, jobb egy alá nem írt dokumentum, mint egy rossz.

Ami konkrétan a problémát illeti, a fosszilis tüzelőanyagok csökkentendő felhasználására való utalást kivették a zárónyilatkozat tervezetéből az olajországok nyomására, de ennek a kutató szerint nem lesz hatása a párizsi klímacélok elérésére, inkább azt kell látni, hogy növekszik a tét.

„Az éghajlatváltozás egyre erősebb, valószínűleg gyorsul is. Ennek eredményeképpen a hatások egyre nagyobbak, ahogy a költségek is, egyre többen szenvednek el mind anyagi, mint életbeli károkat. Az alkalmazkodási költségek is egyre nagyobbak. Magyarországon is látjuk a vízzel kapcsolatos problémát, a mezőgazdaság kárát is. A mérsékléssel kapcsolatos költségek is egyre nagyobbak: minél később kezdünk jelentős lépéseket tenni, annál többe fog az egész kerülni” – figyelmeztetett.

Ürge-Vorsatz Diána szerint azok az országok, amelyeknek a gazdasága nagy részben a fosszilis türelemanyagokra épül, és az előző évtizedek alatt sem vették az üzenetet, hogy ettől el kellene távolodni, azok nyilván nagyon nem szeretnék, hogy a világ nagyon ebbe az irányba menjen, hiszen az ő gazdaságuknak ez egy nagyon nagy veszély. Ezért is nehéz megállapodni.

A felmelegedést visszafordítani megítélése szerint már nincs esély, fizikailag gyakorlatilag már lehetetlen, legfeljebb hűtésre van mód, de az sem kerülne már kevésbe, ráadásul bolygószintű léptékben kéne azonnal új technológiákat bevetni. Esély lehet megállítani a felmelegedést, ez teremthetne

élhetőbb városokat

megfizethető energiaköltségeket

működő mezőgazdaságot és ípart

jobb életminőséget.

„Erre van esély. Látjuk, hogy a nemzetközi folyamatok már nagyon sokat elértek, hiszen amikor a párizsi megállapodás megszületett, akkor még egy 4-5 fokos globális átlaghőmérséklet-emelkedés is benne volt a pakliban az évszázad végére nézve, mára, 11 év alatt oda eljutottunk, hogy már a legrosszabb forgatókönyvek is inkább 2,8-3 fokos átlaghőmérséklet-növekedést jeleznek előre.

Ez még mindig jóval több, mint amit a párizsi célok felvonultattak, a másfél fokos hajó már elment. De sokat sikerült előrelépnünk,

talán tetőznek a világ kibocsátásai. Meg tudjuk csinálni, de nem dőlhetünk hátra” – fogalmazott.

A cikk Németh Andrea interjúja alapján készült.