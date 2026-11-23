2024 eleje és 2026 október vége között összesen több mint 25 millió forintnyi készpénzt adtak le a BKV-nál talált tárgyként, ebből csak 2025-ben több mint tízmillió forintot. A társaság járatain emellett évente több ezer műszaki eszközt is elhagynak az utasok – tudta meg a Portfolio.

A közlekedési vállalat közérdekű adatigénylésre adott válaszából az is kiderült, hogy az át nem vett pénzt és az értékesített tárgyak ellenértékét a Magyar Államkincstár számlájára utalják.

A cikkből kiderül: csaknem 53 ezer csomagot regisztrált talált tárgyként a BKV 2024 január és 2026 október vége között. A leadott holmik között több ezer mobiltelefon és fülhallgató, de több száz laptop és tablet is volt. A készpénzt tartalmazó csomagokról külön adatsort közölt a vállalat: ezekből összesen 3624-et regisztrált két év és tíz hónap alatt.

A talált tárgyként nyilvántartott csomagok száma 2024-ről 2025-re 6 százalékkal emelkedett. A 2026 első tíz hónapjában regisztrált mennyiség pedig már megközelítette a 2024-es teljes éves adatot. Az idei és a korábbi számok összevetésénél ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy 2026-ból csak az október végéig beérkezett tételek szerepelnek a kimutatásban.