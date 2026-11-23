Nem rontja a családon belül az apa pozícióját, ha nem mindig ő a legokosabb és nem mindig az övé az utolsó szó. Sőt, Léder László pszichológus, szervezetfejlesztő, az Apa Akadémia alapítója úgy gondolja, hogy az apa ettől lesz ember, és elérhető. Megfogalmazása szerint a szülőség nem teátrum, nyugodtan elnézést lehet kérni indokolt esetben a gyerekektől.

Kiemelte: a gyermek és a felnőtt emberileg egyenrangú, de persze ettől még a felnőtteknek felnőtt szerepeik vannak.

„Ha nem indokolt, akkor csak azért, mert én vagyok az apád, nekem nincs igazam. Nem lehet attól igazam. Az egy más kérdés, hogy vannak olyan felnőtt szerepek, amit nekem kell tudnom. Azt mondom, hogy most nem lehet átmenni az utcán, mert olyan a forgalom. Ez egy szülői felnőtt szerep, ezt egy felnőttnek jobban kell látnia, mint egy gyereknek. Ezt tudomásul kell venni. De egyébként nem. Például ha azon vitatkozunk, hogy a húsleves a finom vagy a rántott hús, akkor nagyon káros, ha csak azért lesz igazam, mert én vagyok az apád. Ez az emberi egyenlőség megerősíti a gyerekeinket” – mondta Léder László.

Példaként azt hozta fel, hogy meg szokta kérdezni apáktól, hogy hagyják-e nyerni a gyerekeiket, amikor versenyeznek. Ez fontos dolog, és sok apa ösztönösen tudja ezt, ráadásul büszkeséggel tölti el őket a gyermekük sikere később, amikor már nem kell hagyni, hogy nyerjen, mert tényleg jobb lesz bizonyos dolgokban.

Lényeges az is, hogy a társadalom igényli, hogy az apák kifejezzék az érzéseiket, de ezt nem tehetik ugyanúgy, mint a nők – még védett helyzetben, párkapcsolatban sem.

„Nagyon sok férfival foglalkozom. A rendelőmben a férfiak, amikor lelki kérdésekről beszélnek, problémákról vagy éppen boldogságról, pontosan ugyanúgy beszélnek és reagálnak, mint a nők. De ehhez kell ez a védett közeg. Mondok egy ellenpéldát. Egy kedves édesapa mesélte nekem, aki egy stramm férfi, hogy egyszer egy óriási munkahelyi-családi feszültség idején egy családi vacsorán kibuggyantak a könnyei. És másnap a kisfia elkezdett tikkelni” – idézte fel a szakember, hozzátéve, hogy a gyerek azt hitte, az apjával valami baj van, mert őt nem ilyennek ismerte.

Mint mondta, egy férfinak és egy nőnek is az élete során nagyon sokszor kell keménynek lennie. De nem mindegy, hogy ez álarc, vagy ez egy belső keménység, ami mindig lelki eredetű.

„Ha én magam rendben vagyok, akkor jöhet a jeges vihar. De ha ott meg kell játszanom magam, és nagyon sokszor férfiként ezt kell tennünk, akkor az belül nagyon nagy problémákat okoz” – hangsúlyozta.

A gyermek iránti kötődés, a jobb apaság a hiteles jelenléttől alakul ki a férfiakban; az apa úgy lesz apa, – főleg, ha még nem apa, hanem az első gyermeke születik –, hogy belenő ebbe a szerepbe.

„Az elmúlt 15 év kutatásai azt mutatják, hogy az apaság ugyanúgy velünk született ösztönös szerep, mint az anyaság a nőknél. Biológia. Tehát a férfiak, ha ott vannak, ha odaengedik őket – itt a szülészeti felkészítő, a családi apakultúra, minden számít, hogy apa ugyanolyan fontos, mint anya –, és részt vehet a férfi a dolgokban, akkor az apákban drámai biológiai változások történnek, amik arra sarkallják, hogy gondoskodjon, ott legyen a gyerekével. De nem mindegy, hogy hogy van jelen az ember, ahhoz, hogy egy gyermeknek a biztonságot, a kötődést, a gondoskodás adja. Egy apa, aki gondoskodik, elaltatja a gyermekét, megmosdatja, akár megeteti, tisztába teszi, nagyon közel kerül a gyermekéhez, egy olyan kötődés indul, ami ösztönös. Látok ilyet nagyon sokat, hogy olyan férfiaknál is, akik soha nem gondolták volna, egyszerűen berobban ez a kötődés, és egyszer csak a gyerekük lesz az életük központja” – mondta a pszichológus.

Léder László a férfiak két tűz közé kerüléséről, az „apás idő” fontosságáról, az elvált szülők gyermekei által hordozott mintákról, a modern világ versenykényszeréről, illetve a munkahelyváltásról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetés megnézhető, meghallgatható alább.