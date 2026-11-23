A NATO-tagállamok hírszerző szolgálatai arra a következtetésre jutottak, hogy Oroszország még ebben az évben nukleáris fegyverrel felszerelt műholdat tervez indítani az űrbe – számolt be hétfőn az NDR és a WDR német regionális közszolgálati műsorszolgáltató, valamint a Süddeutsche Zeitung című újság.

A szolgálatok – köztük a német BND – és a fegyveres erők hírszerzési információi szerint

a Szputnyik-Sz nevű műholdat már több évvel ezelőtt összeszerelték, és jelenleg a moszkvai régióban található

Az orosz nagykövetség Németországban, a BND és a brüsszeli NATO-főparancsnokság egyelőre nem reagált az értesülésre.

Moszkvában azt közölték, hogy „nem érdemes komolyan venni” ezeket az értesüléseket. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak azt mondta: „Nem, nem láttuk a riportot.”

„De olyan sok állítólagos és lehetséges állítás szerepel benne, amelyeket ki tudja, kinek tulajdonítanak, hogy biztosan nem érdemes komolyan venni.”

Két éve, 2024-ben Oroszország tagadta amerikai tisztviselők azon állításait, hogy olyan fegyvert fejleszt, amely az űrben kiváltott nukleáris robbanással képes megsemmisíteni az ellenséges műholdakat.