Ma 11 órakor kezdenek a Tisztelt Házban az enyhe betegséggel küzdő Magyar Péter felszólalásával: a héten hétfőtől péntekig, valamint jövő hétfőn ülésezik a parlament, amely a hatnapos ülésén több mint negyven előterjesztést tárgyal, köztük az Országgyűlés működését érintő és a házszabály módosítását kezdeményező tiszás előterjesztéseket. A vagyonadóról és a kisvállalkozók adóváltozásairól kedden szavaznak, de megkezdik a vitát a dohánykoncessziók ügyéről is. RÉSZLETEK ITT.

Napirendi felszólalása címéül Magyar Péter ezt választotta: Nincs két igazság.

Elsőként a múlt keddi kárpátaljai, munkácsi orosz dróncsapásokról beszélt, amellyel kapcsolatban nagyapja gyermekkori története jutott eszébe, aki ugyanígy orosz bombázás elől menekült Magyarországra, Debrecenbe Munkácsról. Tudja ezért, hogy a kárpátaljai magyarság megmaradása sosem lesz pusztán külpolitikai kérdés.

Az orosz bombázásról eszébe jutott még 2024-es kijevi és kárpátaljai látogatása, amikor a Ricsi nevű kisteherautón adományokat vittek egy olyan időszakban, amikor „az Orbán-kormány csúcsra járatta a gyűlöletkeltést”. Szállásuk Kijevben egy üres hotelban volt, szigorúan tilos volt lámpát gyújtani vagy a teraszra kimenni, utóbbit azonban akkor Magyar Péter mégis megtette, mindenfelé szögesdrótot, homokzsákot és fegyvereket látott. Hazafelé álltak meg Munkácson, Ungváron, ahol koszorúzott is, ezen a ponton emlékeztetett, hogy Orbán Viktor 2015 óta nem járt Kárpátalján miniszterelnökként.

Magyar Péter aláhúzta, lassan öt éve Ukrajna és Kárpátalja elképesztő szenvedést él át, és most lesz talán a háború legnehezebb tele. Kifejezte együttérzését tehát Ukrajna és Kárpátalja népének. „Oroszország az agresszor, és az ukrán nép az áldozat” – jelentette ki.

Szerinte az a szégyenteljes helyzet állt elő, hogy a Fidesz és a KDNP politikusai nem tapsol(hat)nak ezt a tényállítását hallva. Ugyanígy az ellen is kikelt, hogy a Fidesz-KDNP szerint ő lenne a felelős a kárpátaljai orosz bombázásért. Pedig kimondani ezt nem háborús uszítás, hanem a legelemibb emberi tisztesség. Embertelen az, ha ezt szó nélkül hagyják. Nem a halogatás, nem a hallgatás a békepolitika szerinte. Bűnnek nevezte a kárpátaljai gyűlöletkampányt, Kárpátalja meg nem látogatását miniszterelnöki részről ugyanígy.

Világossá tette, nem most kezdték Kárpátalja támadását az oroszok.

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