Rögtön bocsánatkéréssel kezdte az új legfőbb ügyész

A legfőbb ügyész megválasztása fontos lépés a jogállamiság helyreállítása felé – mondta a parlamentben tartott sajtónyilatkozatában Baka András köztársasági elnök, hangsúlyozva: a jogállam működésének egyik alapvető feltétele, hogy az igazságszolgáltatás intézményei függetlenül, politikai befolyástól mentesen, kizárólag a törvények alapján végezzék a munkájukat.

Hozzátette: az ügyészségnek meghatározó szerepe és felelőssége van ebben. Az új legfőbb ügyész megválasztásával lehetőség nyílik arra, hogy az ügyészség visszanyerje a működésébe vetett közbizalmat, és megerősödjön az intézmény függetlensége.

Köszönet illeti mindazokat az ügyészeket és ügyészségi dolgozókat, akik az elmúlt időszak nehézségei ellenére is kitartottak hivatásuk és az intézmény tisztességes szolgálata mellett. Meggyőződésem, hogy az Országgyűlés olyan szakembert választott meg, aki tudásával, tapasztalatával, szakmai hitelességével képes a szükséges változásokat előmozdítani. Az új legfőbb ügyész megválasztása azonban önmagában még nem jelenti a feladat végét – hangsúlyozta a köztársasági elnök, hozzátéve: „ez egy fontos folyamat kezdete, amelyhez a magam részéről minden szükséges támogatást megadok.”

A Fidesz és a KDNP nem szavazott Előzőleg kedden az Országgyűlés 139 igen és 6 nem szavazattal megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek. A Fidesz és a KDNP „illegitimnek” tekinti az egész folyamatot, ezért nem szavazott.

Fejes Péter legfőbb ügyész megköszönte Baka András köztársasági elnök és az Országgyűlés többségének bizalmát.

„Itt és most nem fogok programot hirdetni, de

itt és most, az ország házában megkövetem a társadalmat az ügyészi szervezet nevében az elmúlt időszak egyes, a társadalom igazságérzetét is joggal és alappal sértő ügyészségi döntések, illetve azok elmulasztása miatt.

Megkövetem azon ügyészségi kollégáimat is, akiknek az élete volt az ügyészség, de el kellett hagyniuk azt. Különösen azok hozzátartozóit, akik már nincsenek közöttünk. Ezek is lebegnek szemem előtt, amikor ettől a pillanattól kezdve a legnagyobb alázattal veselkedek neki a feladatnak. A Rubiconon át kell kelni” – mondta az Országgyűlés épületében megválasztása után az új legfőbb ügyész.

Fejes Pétert a parlament 9 évre választotta meg.

A cikk alapjául szolgáló összefoglalót Domanits András készítette.