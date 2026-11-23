Magyarország nem fogadja el azt, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves uniós költségvetéssel – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Pozsonyban a visegrádi négyek és Ausztria miniszterlnökeinek találkozója után. Előzőleg az Országgyűlésben ismét kifejezte együttérzését a kárpátaljai magyaroknak és az egész ukrán népnek az Országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, rövidesen, már miniszterelnökként, visszatér Kárpátaljára.

Több mint 200 milliárd forint hiánnyal zárt októberben az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere. Ez csaknem 138 és fél milliárd forinttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál – jelentette a Pénzügyminisztérium.

A harmadik negyedévben 10,2 százalékkal csökkent a beruházások száma – derült ki a KSH adataiból. A tárcavezető ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani adat az előző kormány döntéseit és a vállalatok választások előtti kivárását is tükrözi. A Fidesz ismét úgy vélte, hogy a Tisza adóemelésre épülő politikája veszélyes a vállalkozásokra és a munkahelyekre is.

Béremelésekről és az oktatási költségvetésről egyeztetett a pedagógus érdekképviseletekkel az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Facebookon azt írta: fontosnak tartják, hogy a jövőben megoldást találjanak az olyan kérdésekre, mint a pedagógusok kiszámítható előmenetele, a jogállások egységesítése, a munkakörülmények javítása, valamint a bérdifferenciálás.

Jövő nyáron tervezik majd öntözésre használni az elmúlt napokban összegyűjtött több millió köbméter vizet – közölte a kormányfő. Magyar Péter hozzátette, a vízmegtartás a következő évek egyik legfontosabb feladata lesz. A parlament kedden szavaz arról, hogy az idei aszály károsultjai már decemberben kárenyhítési előleghez jussanak.

A Cigándi-tározó után megnyitották a tiszaroffi tározót is, a tervek szerint összességében 2,5 millió köbméter vizet próbálnak kivezetni a Tiszából. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter közölte, elkezdődött a vízpótlás a majdnem 12 kilométer hosszú Felsőberecki-főcsatornába, amely a tartós aszály miatt teljesen kiszáradt.

A korábbi ígéretnek megfelelően visszaadja a kormány a könyvkereskedők árképzési szabadságát. A már elfogadott módosító javaslat hamarosan az Országgyűlés elé kerül.

Könyvtári, levéltári és múzeumi dolgozók tüntetnek tisztes bérekért és munkakörülményekért november eleje óta Pécsen. Ma a pécsi főtéren, a városháza előtt tüntettek.

A tankerületi igazgatói pályázatok adatainak nyilvánosságra hozatalát kéri Debrecen és Hódmezővásárhely önkormányzata. Az ügyben közérdekű adatigényléssel fordultak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz.

A bíróság február 23-ig meghosszabbította Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását. Letartóztatásban marad az ügyben gyanúsított Valkó Mihály is. A 3. gyanúsított, Sándor Tamás ügyvéd bűnügyi felügyelet alá került, nem hagyhatja el az otthonát és nyomkövetőt kell viselnie.

Jogerőssé vált Seszták Miklós letartóztatásának meghosszabbítása. A Fővárosi Törvényszék helybenhagyta a Budai Központi Kerületi Bíróság elsőfokú döntését.

Átvette munkaszerződése tervezetét a közmédia megválasztott vezérigazgatója Bayer Judittól, a Független Közmédia Testület elnökétől. Kert Attila közölte, hogy várhatóan már a héten alá fogja írni a munkaszerződését. Hozzátette: megkezdték az együttműködést a testülettel és holnap találkozni fog Horváth Andrással, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. mostani vezérigazgatójával.

Támogatta a művelődési bizottság az ellenzéki jelölteket a Független Közmédia Testületbe. Dörner György, a Mi Hazánk, Klausmann Viktor, pedig a Fidesz jelöltjeként került be a testületbe.

A Fidesz újabb, 3. jelöltjének megválasztását, Perlaky-Papp Józsefet sem támogatta a Médiatanácsba az Országgyűlés művelődési bizottsága. Perlaki a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatója.

Magyarország lesz a Nyugat-Balkán Barátai csoport soron következő találkozójának házigazdája - jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita kiemelte, a Nyugat-Balkán stabilitása közvetlenül érinti Magyarországot, ezért támogatják, hogy az uniós csatlakozás felétételeit teljesítő országok mielőbb kerüljenek közelebb az Európai Unióhoz.

A NATO szerint Oroszország készen áll egy nukleáris fegyverrel felszerelt műhold felbocsátására. A hírszerző szolgálatok információi arra utalnak, hogy a Szputnyik-Sz nevű műholdat már több évvel ezelőtt összeszerelték, és jelenleg a moszkvai régióban található. Moszkva szerint nem kell komolyan venni az értesüléseket.

Az Európai Unió 22. szankciós csomagja határozottabban lép fel Oroszország háborús finanszírozási forrásai ellen – közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen kiemelte, az orosz bankokat és kriptoplatformokat veszik célba, és fokozzák Oroszország elszigetelését azzal, hogy kizárják az országot az európai sport- és kulturális eseményekből, valamint szigorítják a vízumszabályokat.

Elismerte Volodimir Zelenszkij, hogy Ukrajna lőtte ki az orosz hajókat a Földközi-tengeren, Líbai partjainál. Az ukrán elnök úgy fogalmazott: a művelet válasz volt Oroszország háborújára.

Visszatért az Nvidia élére a nemrég lemondott vezérigazgató, Jensen Huang. Az amerikai chipgyártó igazgatótanácsa közölte, hogy továbbra is bízik a régi-új vezető őszinteségében és vezetői képességeiben. A bejelentésre az Nvidia árfolyama több mint 30 százalékot ugrott a nyitás előtt.