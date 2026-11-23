A vállalat döntése éles fordulatot jelent ahhoz a néhány nappal korábbi igazgatótanácsi határozathoz képest, amely még kizárta a visszatérését.

A hír hatására az Nvidia részvényei kilőttek: a tőzsdenyitás előtti kereskedésben több mint 25 százalékos emelkedést produkáltak – tudósított a Reuters.

Mint ismert, Jensen Huang építette fel az Nvidiát: a videójátékokhoz chipeket tervező cégből az AI-processzorok meghatározó beszállítójává fejlesztette azt, miközben ő irányította a vállalat chipfejlesztési stratégiáját, az ügyfélmegállapodásokat és a washingtoni állami kapcsolatok kiépítését is. Huang november 12-én mondott le, miután napvilágra kerültek házasságon kívüli kapcsolatai – köztük egy olyan üzletasszonnyal folytatott viszony, akit az amerikai hatóságok Kína javára történő kémkedéssel gyanúsítanak (ezt a vádat Peking tagadja).

Az igazgatótanács közölte: elégedettek Huang őszinteségével és vezetői képességeivel, továbbá – miután kikérték magas rangú amerikai kormányzati tisztviselők véleményét is – úgy ítélték meg, hogy visszatérése nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot.