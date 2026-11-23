Nyeste Orsolya elmondta: a forint gyengélkedésének a legfontosabb oka, hogy egyre erősebbek az amerikai jegybank szigorításával kapcsolatos várakozások. Hozzátette: ez eddig is így volt, hiszen az inflációs helyzetkép és az erős növekedési számok, illetve az erőteljes amerikai munkaerőpiac indokolja, hogy a FED tovább emelje a kamatokat.

„Az elmúlt napokban számos FED-döntéshozó megszólalt, és elmondták, hogy az inflációs folyamatokkal egyáltalán nem elégedettek. Túlságosan magasnak tartják az Egyesült Államok inflációját, és azt is jelezték, hogy

készek arra, hogy az inflációt visszatereljék a jegybank céljához, és ehhez szigorításra van szükség”

– fogalmazott.

Kiemelte: felmerült az 50 bázispontos szigorításnak a lehetősége is a decemberi FED kamatdöntő ülésen, tehát összességében egy olyan kép kezdett el kialakulni, hogy az amerikai jegybank erőteljesen és igen szigorúan reagálhat a megemelkedett inflációs kockázatokra.

Ezt láthattuk az elmúlt napokban, hiszen az amerikai deviza euróval szembeni árfolyama 1,10 alá került, jelentősen erősítve a dollárt.

„Amikor a piacokon egyébként is van egy erőteljes kamatemelési várakozás a fejlett országok jegybankjai részéről, illetve a részvénypiacok esése miatt megemelkedett a globális kockázatkerülési hajlandóság, akkor a feltörekvő piaci devizák hagyományosan gyengülni szoktak, és ez alól a forint sem tudja magát kivonni. A gyengüléshez hozzájárult, hogy a magyar jegybank a múlt heti monetáris tanácsülés után talán egy kicsit lazább hangot ütött meg, mint azt a piaci szereplők várták” – mondta.

Nyeste Orsolya szerint nagyon volatilis volt a forint az idei évben. Nyár elejére jelentős forinterősödés bontakozott ki az euróval szemben, a választást követő piaci eufória nyomán 350-ig is elment az euróval szembeni árfolyam. A nyári hónapok a korrekcióról szóltak, ekkor már látszott, hogy az energiaárak emelkedése a globális energiapiacon tartós maradhat, illetve hogy az iráni háborút sem lesz egyszerű lezárni, így visszakorrigált a forint a 363-70-es sávba. Ehhez képest volt nagy változás, hogy az elmúlt napokban 370 fölé is gyengült az euróval szemben.

A szakértő felsorolta azokat az okokat, melyek révén nem számíthatunk gyors forinterősödésre.

Ezek a következők:

globális jegybankok kamatemelései,

nagyobb inflációs kockázatok az USA-ban,

az AI-beruházásokkal kapcsolatos aggodalmak, amelyek lecsapódnak a részvénypiacon,

a megoldatlan iráni helyzet,

bizonytalanság az energiaárak alakulása körül.

„Mivel azonban a forint javára szóló kamatkülönbözet továbbra is nagyon jelentős, illetve a magyar fiskális konszolidációs terveket jól fogadták a befektetők,

további jelentős forintgyengülésre nem érdemes számítani,

és ahogy a piaci hangulat megnyugszik, a kockázatkeresés esetleg ismét erősödik, vagy valamilyen módon lezárásra kerül az iráni háború, akkor a forintnak a mostaninál valamivel erősebb sávban kellene ismét stabilizálódnia” – mondta.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.