November 27-e a magyar véradók ünnepe, amely minden évben alkalmat ad arra, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat köszönetét fejezze ki mindazoknak, akik véradásukkal hozzájárulnak a betegek gyógyulásához és életek megmentéséhez.

„A kórházakban vérkészítményre váró betegek felépülése azzal veszi kezdetét, amikor valaki arra az elhatározásra jut, hogy vért ad. Akár most először szánta rá magát, akár már rendszeres véradóként tér vissza, mindannyian hálásak vagyunk és leszünk ezért az önzetlen döntéséért” – fogalmazott Dr. Tordai Attila Árpád, az OVSZ főigazgatója.

A jeles nap alkalmából az OVSZ támogatói partnereinek köszönhetően ajándékokkal is készül a véradók számára.

Sorsolás útján 3 Stilla exkluzív ajándékcsomag, 5 CordenLab nagylaborvizsgálatra jogosító ajándékutalvány és 3 Libri prémium könyvcsomag talál gazdára.

Emellett minden véradó egy Stilla vaspótló készítménymintát és egy 2000 forint értékű Stilla vásárlási kupont kap. A Pizza Hut étteremmel rendelkező városokban pedig egy 1000 forint értékű Pizza Hut kedvezménykupon is jár a véradáson részt vevőknek.

Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kilogramm testsúlyú személyt vár az OVSZ, aki megfelel a véradás további feltételeinek. A véradáshoz fényképes igazolvány, TAJ- és lakcímkártya szükséges.

A véradóhelyszínekről és a nyitvatartásról a www.ovsz.hu/idopontfoglalas oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, ahol időpontot is foglalhatnak. A nyereményjáték részletei a www.ovsz.hu/veradoknapja oldalon érhetők el.