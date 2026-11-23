Egy holland bíróság múlt pénteken megtiltotta a BYD-nak, hogy Ti7 nevű szabadidő-autóját Európában forgalmazza, a modell kísértetiesen hasonlít a Land Rover Defenderre.
Mint a Villanyautósok Automotive Newsra támaszkodó cikkéből kiderül, a bíróság úgy találta, a kínai autó sérti a Jaguar Land Rover uniós formatervezési mintáját, vagyis túlságosan is hasonlít rá. A két autó
- szögletes, lapos tetővonalában,
- egyenes arányaiban,
- a kerékjárati ívekben,
- a csomagtérajtó kialakításában és
- a hátsó ajtó mögötti karosszériaelemben
is megegyezik.
A holland hatóságok néhány hete házkutatást tartottak a BYD két európai irodájában, ahol digitális dokumentumokat foglaltak le. Néhány nappal később viszont a bíróság elrendelte a lefoglalt iratok megsemmisítését, miután a brit autógyártó jogi képviselői túllépték a hatáskörüket a bizonyítékok begyűjtésekor.
Az ügy a lap szerint akár komoly csapás is lehet a kínai márka európai terjeszkedésére.
A típusra korábban a brit piacon felvették a rendeléseket, és a tervek szerint jövőre egész Európában megkezdték volna a forgalmazását. Indulóára 21 millió forintnyi – lenne, harmadával alacsonyabb, mint a konnektoros hibrid Defenderé.
A BYD fellebbez, bizonyítani szándékozik igazát, hogy a Ti7 önálló tervezői munka eredménye.
A portál szerint az európai autópiacon ritkának számítanak az ilyen formatervezési mintákhoz kapcsolódó tiltó határozatok. Legutóbb 2005-ben volt hasonló nagy port kavaró eset, amikor a General Motors és a Chery peren kívül egyezett meg a Chevrolet Spark dizájnjának ügyében.
(A nyitókép illusztráció.)