A mintegy 4 tonnás, 16 méteres, az alsó ágainál körülbelül 6 méter átmérőjű, 24 éve elültetett jegenyefenyőt Pécelről szállították Budapestet délről megkerülve a Kossuth térre. A fa kivágását vasárnap reggel kezdték meg a fővárosi hivatásos tűzoltók, a monstrumot kötélbiztosítás mellett emelték a Magyar Honvédség szállítójárművére.

A fát rakományrögzítő hálóval és hevederekkel, láncokkal fixálták, majd rákerült a díszkivilágítás is.

A Varmuzsa Péter és családja által felajánlott jegyenyefenyőt tíz felajánlás közül az Országgyűlés Hivatala választotta ki.