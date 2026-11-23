Azt írták, a fiú egy telephelyről lopta el a járművet még péntek éjszaka. Szombaton a szerencsi rendőrök Taktaszada és Szerencs között észrevették a keresett kisbuszt, de annak vezetője a rendőri jelzésre nem állt meg.

A bejegyzéshez feltöltött videóban látszik, hogy a rendőrök üldözőbe vették a járművet, amely Szerencsen balesetet okozott és megállt. A 14 éves fiút a rendőrök elfogták.

Dobi Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI megkeresésére elmondta, a menekülő fiú a kisbusszal nekiütközött két másik autónak; a balesetben senki sem sérült meg.