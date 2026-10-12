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Fejes Péter, volt Vas megyei fõügyészhelyettes, miután Baka András köztársasági elnök legfõbb ügyésznek javasolta a Sándor-palotában tett bejelentésen 2026. október 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Megvan Baka András új legfőbbügyész-jelöltje

Infostart / MTI

Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest javasolta legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök hétfőn.

Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Vas megyei főügyészhelyettesként ment nyugdíjba 2025-ben.

Az előző legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt.

Baka András köztársasági elnök szeptember 21-én jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli legfőbb ügyésznek. Az államfő a jelölés kapcsán az Országgyűlésben arról beszélt: ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan személyt keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli és belülről ismeri az ügyészség működését.

Magyar Péter szeptember 22-én bejelentette, hogy a Tisza-frakció nem támogatja a jelöltet. Kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen a legfőbb ügyész. A Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága még aznap közölte: a köztársasági elnök megtette javaslatát a legfőbb ügyész személyére, a döntés az Országgyűlés feladata és felelőssége.

Szeptember 28-án a parlament ismét leszavazta Szathmáry Zoltán jelöltségét. Baka András aznap bejelentette, hogy új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek.

Sajtóhírek szerint Tisza-frakció többek között azért utasíthatta el Szathmáry Zoltánt, mert testvére az Alkotmányvédelmi Hivatal osztályvezetőjeként az aranykonvoj-ügy – egy ukrán pénzszállító autó március 5-ei elfogása miatt indult büntetőeljárás – egyik gyanúsítottja.

Az alaptörvény szerint a „legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre. A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges”.

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Kezdőlap    Belföld    Megvan Baka András új legfőbbügyész-jelöltje

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