A levéltár szerint technikai hiba miatt tévesen szerepelt 164 esetben olyan ember neve az ügynökök, illetve a beszervezni kívánt emberek listáján, akire ez nem volt igaz, vagy éppenséggel megfigyelték őket. Egyikük Balajthy József református lelkész, aki korábban már elmondta, hogy soha nem működött együtt a titkosszolgálattal, és arról is beszámolt, mi történt azon a napon, amely a kartonján szerepelt.

A Blikknek most elmondta, hogy először azt hitte, ez valami tréfa, ám később megviselte az ügy, nem is szívesen nyilatkozik róla. A Társaság a Szabadságjogokért segítségét kéri majd, hogy járjon el az őt ért sérelem, az emberi és lelkészi mivolta megsértése miatt. „Örökre besározták a nevemet” – mondta annak kapcsán, hogy a személyi adatait is tartalmazó téves dokumentumot sokan megosztották az interneten.

A lap szerint a lelkész szinte biztos abban, hogy megfigyelték. 1986-ban kimehetett volna Kanadába egy magyar gyülekezetbe lelkésznek, de nem őt küldték. Ebben az évben keletkezett a hamis beszervezési karton, a kommunista rezsim végnapjaiban, nem pedig akkor, amikor egyetemre járt, illetve fiatal lelkipásztorként szolgált. Azt is észrevette, hogy a külföldről, a református egyháztól érkező leveleit már előtte felbontotta valaki, s az is gyanús volt, hogy amikor nyugatról érkező egyházi vendégeket fogadott a parókián, hirtelen sokaknak arrafelé lett feladatuk.

A Kistokajban szolgáló lelkész idén márciusban tartott utoljára Istentiszteletet. A gyermekeivel, az unokáival, a családjával, kertészkedéssel, a gyümölcsfái gondozásával tölti a nyugdíjas napjait.