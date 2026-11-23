Holtan találták toszkánai otthonában a 78 éves Gianni de Gennaro volt olasz rendőrkapitányt. Az ország egyik legismertebb rendfenntartó vezetőjének halála mélyen megrázta a közvéleményt, mivel de Gennaro korábban maga is kulcsszerepet játszott a szicíliai maffia elleni harcban. Viszont néhány napja épp azzal vádolták meg, hogy igyekezett kisiklatni a nyomozást a Cosa Nostrával szemben fellépő leghíresebb ügyész, Giovanni Falcone meggyilkolásának ügyében.

A Falcone-rejtély már három évtizede nem hagyja nyugodni az olasz közvéleményt. 1992-ben két hónap különbséggel ölték meg a maffia elleni küzdelem legismertebb alakjait.

Májusban Giovanni Falcone ügyész halt meg egy autóba rejtett pokolgépes merényletben, Palermo közelében. A robbanásban felesége és három testőre is életét vesztette.

Júliusban szintén pokolgépes támadásban ölték meg Paolo Borsellinót, Falcone közeli munkatársát, öt rendőri kísérőjével együtt. Borsellino éppen az édesanyját készült meglátogatni.

Sokan gyanítják, hogy a maffia nem egyedül szervezte meg a merényleteket, hanem az akkori politikai és állami elit egyes szereplőinek segítségét is élvezhette.

A mostani nyomozás középpontjában egy fontos bizonyíték eltűnése áll: Borsellino vörös jegyzetfüzetéé. Az ügyész ebben vezette a nyomozásaival kapcsolatos feljegyzéseit, ám a merénylet után nyoma veszett.

Szicíliai ügyészek szerint De Gennaro – azaz a most holtan talált egykori rendőrfőnök – közreműködhetett abban, hogy a hatóságok ne jussanak hozzá bizonyos dokumentumokhoz, illetve egyes lehetséges tanúk ne tegyenek vallomást.

A vád szerint egyik munkatársa közvetítésével megpróbálták rávenni Salvatore Contorno volt maffiatagot és későbbi koronatanút, hogy ne működjön együtt az ügyészséggel. A nyomozók emellett olyan dokumentumok és merevlemezek eltűnését, illetve megsemmisítését is vizsgálták, amelyek információkat tartalmazhattak az ügyről.

Ugyanakkor De Gennaro letartóztatását, illetve házi őrizetbe helyezését az előzetes vizsgálatot végző bíró elutasította. A 135 oldalas indoklás szerint nem volt elegendő, szándékosságra utaló bizonyíték.

A bíró azt is kifogásolta, hogy nem sikerült bizonyítani az eltűnt vagy megsemmisített adathordozók és a konkrét nyomozás közötti kapcsolatot. Az ügyészek fellebbeztek, és december elsején tárgyalták volna az ügyet. De Gennaro mindvégig tagadta a vádakat.

Ügyvédje szerint mélyen megrázták az ellene megfogalmazott állítások, amelyeket igazságtalannak és rágalmazónak tartott, hiszen korábban éppen a maffia elleni küzdelem egyik meghatározó alakja volt. Falcone közeli munkatársaként részt vett abban a nyomozásban, amely a 475 vádlottat felvonultató palermói maffiaperhez vezetett. Az eljárás végén 346 embert ítéltek el. Ő segített Brazíliából hazahozni Tommaso Buscettát, a Cosa Nostra korábbi tagját is, akit sikerült rávennie, hogy együttműködjön a hatóságokkal.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szerint De Gennaro egy boszorkányüldözés áldozata lett, Guido Crosetto védelmi miniszter pedig a közösségi médiában és a sajtóban lezajló, szerinte tisztességtelen ítélkezést bírálta. Giorgia Meloni kormányfőt is sokkolta az eset.

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