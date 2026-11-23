Holtan találták toszkánai otthonában a 78 éves Gianni de Gennaro volt olasz rendőrkapitányt. Az ország egyik legismertebb rendfenntartó vezetőjének halála mélyen megrázta a közvéleményt, mivel de Gennaro korábban maga is kulcsszerepet játszott a szicíliai maffia elleni harcban. Viszont néhány napja épp azzal vádolták meg, hogy igyekezett kisiklatni a nyomozást a Cosa Nostrával szemben fellépő leghíresebb ügyész, Giovanni Falcone meggyilkolásának ügyében.
A Falcone-rejtély már három évtizede nem hagyja nyugodni az olasz közvéleményt. 1992-ben két hónap különbséggel ölték meg a maffia elleni küzdelem legismertebb alakjait.
- Májusban Giovanni Falcone ügyész halt meg egy autóba rejtett pokolgépes merényletben, Palermo közelében. A robbanásban felesége és három testőre is életét vesztette.
- Júliusban szintén pokolgépes támadásban ölték meg Paolo Borsellinót, Falcone közeli munkatársát, öt rendőri kísérőjével együtt. Borsellino éppen az édesanyját készült meglátogatni.
Sokan gyanítják, hogy a maffia nem egyedül szervezte meg a merényleteket, hanem az akkori politikai és állami elit egyes szereplőinek segítségét is élvezhette.
A mostani nyomozás középpontjában egy fontos bizonyíték eltűnése áll: Borsellino vörös jegyzetfüzetéé. Az ügyész ebben vezette a nyomozásaival kapcsolatos feljegyzéseit, ám a merénylet után nyoma veszett.
Szicíliai ügyészek szerint De Gennaro – azaz a most holtan talált egykori rendőrfőnök – közreműködhetett abban, hogy a hatóságok ne jussanak hozzá bizonyos dokumentumokhoz, illetve egyes lehetséges tanúk ne tegyenek vallomást.
A vád szerint egyik munkatársa közvetítésével megpróbálták rávenni Salvatore Contorno volt maffiatagot és későbbi koronatanút, hogy ne működjön együtt az ügyészséggel. A nyomozók emellett olyan dokumentumok és merevlemezek eltűnését, illetve megsemmisítését is vizsgálták, amelyek információkat tartalmazhattak az ügyről.
Ugyanakkor De Gennaro letartóztatását, illetve házi őrizetbe helyezését az előzetes vizsgálatot végző bíró elutasította. A 135 oldalas indoklás szerint nem volt elegendő, szándékosságra utaló bizonyíték.
A bíró azt is kifogásolta, hogy nem sikerült bizonyítani az eltűnt vagy megsemmisített adathordozók és a konkrét nyomozás közötti kapcsolatot. Az ügyészek fellebbeztek, és december elsején tárgyalták volna az ügyet. De Gennaro mindvégig tagadta a vádakat.
Ügyvédje szerint mélyen megrázták az ellene megfogalmazott állítások, amelyeket igazságtalannak és rágalmazónak tartott, hiszen korábban éppen a maffia elleni küzdelem egyik meghatározó alakja volt. Falcone közeli munkatársaként részt vett abban a nyomozásban, amely a 475 vádlottat felvonultató palermói maffiaperhez vezetett. Az eljárás végén 346 embert ítéltek el. Ő segített Brazíliából hazahozni Tommaso Buscettát, a Cosa Nostra korábbi tagját is, akit sikerült rávennie, hogy együttműködjön a hatóságokkal.
Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szerint De Gennaro egy boszorkányüldözés áldozata lett, Guido Crosetto védelmi miniszter pedig a közösségi médiában és a sajtóban lezajló, szerinte tisztességtelen ítélkezést bírálta. Giorgia Meloni kormányfőt is sokkolta az eset.
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