Az ukrán védelmi erők támadást hajtottak végre az orosz Merkurij korvett, egy Ka-27 harci helikopter és az MV ANGARA nevű, fegyvereket szállító hajó ellen Líbia partjainál - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az ukrán művelet az orosz háborúra adott példás válasz – fogalmazott az államfő és köszönetet mondott a hírszerzés és a katonaság minden tagjának, akik részt vettek a feladatok végrehajtásában.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

A támadásban hét ukrán gyártmányú tengeri drónt vetettek be. „Az ellenség minden ellenállási kísérlete ellenére elsüllyesztették az orosz Merkurij korvettet, amely az egyik legújabb hajójuk volt, és amelyet már a teljes körű háború idején állítottak hadrendbe" – mondta az ukrán elnök.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat arról számolt be, hogy mindkét hajó jogszerű katonai célpont volt Ukrajna számára, mivel közvetlenül az Oroszországi Föderáció katonai képességeinek szolgálatában álltak. Az SZBU hangsúlyozta, hogy az ukrán védelmi erők ismét bebizonyították, hogy az orosz haditengerészetnek és logisztikai rendszerének a Fekete-tengertől jóval távolabb sem állnak rendelkezésre biztonságos útvonalak.

A támadásokra néhány órával azután került sor, hogy egy feltételezhetően ukrán drón eltalált egy orosz teherhajót a Balti-tengeren, írja a CNN.