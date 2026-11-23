A párt küldöttei megerősítették: elsődleges céljuk továbbra is az önálló parlamenti indulás, ugyanakkor nem zárják ki az ellenzéki pártokkal való választási koalíciót sem. Gubík László pártelnök a tanácskozás után úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy a Magyar Szövetség az utolsó kongresszusát tartotta parlamenten kívüli erőként.

A kongresszus legfontosabb politikai határozata kimondja, hogy

a Magyar Szövetség elsősorban önálló indulásban gondolkodik a 2027-es választásokon, ugyanakkor nyitott a választási koalícióra is.

A testület felhatalmazta a pártelnököt, hogy konkrét egyeztetéseket kezdjen a lehetséges ellenzéki partnerekkel. A határozat szigorú feltételt szab: a párt csak olyan együttműködésben vesz részt, amelyben megőrzi politikai és szervezeti önállóságát, valamint saját programját. A Magyar Szövetség jelöltjei nem lépnek fel más párt önálló listáján, a közös indulásnál pedig alapvető elvárás legalább hat biztos befutó hely, illetve az önálló parlamenti frakció megalakításának lehetősége.

A lehetséges partnerek között három politikai erő merült fel: a Progresszív Szlovákia, a Kereszténydemokrata Mozgalom, valamint Ondrej Lunter besztercebányai megyeelnök alakulóban lévő, Stred – vagyis Közép – nevű pártja. Gubík László pártelnök szerint nincs előre felállított sorrend, azzal a féllel ülnek le először, amelyik döntéshozatali jogkörrel rendelkező tárgyalódelegációt küld. A pártelnök mindegyik opció kapcsán mérlegelte az előnyöket és a kockázatokat is.

A Progresszív Szlovákiával kötött szövetség akár a választási győzelem esélyét is elhozhatná, ám jelentős az értékrendi távolság, hiszen a magyar párt szavazóbázisa alapvetően konzervatív.

A KDH értékrendben közelebb áll hozzájuk, de a múltbeli magyar viszonylatú lépéseik óvatosságra intenek. Ondrej Lunter alakuló pártja esetében a regionalizmus erősítése a közös pont, hátránya viszont, hogy a mozgalom még nem létezik, és Besztercebánya megyén kívül kevéssé ismert. A tárgyalások legfőbb témái között a kisebbségi jogvédelem, a magyar közösség jogállásának rendezése, a nemzetiségi oktatás törvényi garanciái és a déli régiók felzárkóztatása szerepel. A koalíciós egyeztetéseket jövő január végéig szeretnék lezárni, a jelöltlistát pedig márciusban hagyja jóvá az országos tanács.

A jelenleg az 5 százalékos bejutási küszöb alatt mért Magyar Szövetség számára ezzel gyakorlatilag elindult a tíz hónap múlva esedékes választások kampánya.

A pártelnök beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a felvidéki magyarság helyét a demokratikus, kormányváltást célzó ellenzéki oldalon látja. Mint fogalmazott, ez nem politikai fordulat, hanem visszatérés az 1989-es és az 1998-as demokratikus hagyományokhoz.

A kongresszuson az őszi önkormányzati választások tanulságait is levonták. A párt elemzései szerint ott születtek kiemelkedő eredmények, ahol a jelöltek személyesen, házról házra járva keresték fel a választókat. Azokban a járásokban viszont, ahol gyengébb volt a mozgósítás tisztújítás kezdődik a következő hónapokban.