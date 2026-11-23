Semjén Zsolt szerint ha a választójogi rendszert úgy alakítják át, hogy még inkább eltolják az egyéni választókerületek irányába, akkor az egész jobboldalnak együtt kell elindulnia 2030-ban.

Semjén Zsolt a KDNP elnöki poszt átadásának aktuális okaként a választási vereséget jelölte meg, hozzátéve: ez talán katalizátora volt a döntésnek, amit már régóta tervez. Szubjektív okként nevezte meg, hogy 23 éve a KDNP elnöke. Az objektív ok pedig az, hogy minden feltétel adott. A KDNP parlamenti frakciója, amely alapvetően negyvenes fiatalokból áll, a legjobb az Országgyűlésben, és évek óta „épített” jó pár fiatalt, akik alkalmasak arra, hogy átvegyék a párt irányítását.

Kiemelte: Rétvári Bence jelenlegi frakcióvezető, minden szempontból alkalmas arra, hogy a kereszténydemokrácia arca legyen. Latorcai Csaba, az Országgyűlés alelnöke kiváló szervező.

Semjén Zsolt elmondta, hogy javasolta: női frakcióvezetőként Juhász Hajnalka legyen Rétvári Bence után a képviselőcsoport irányítója. Továbbá fontos szerepet szánnak Máthé Zsuzsának is.

A KDNP anyagilag rendezett párt, súlya, értékrendje, fegyelmezettsége, szervezettsége alkalmas arra, hogy meghatározó szerepet játsszon a magyar belpolitikában – hangsúlyozta.

A KDNP esetleges önálló indulásáról azt mondta: készen kell állni minden variációra, de alapvetően a választójogi rendszertől függ, hogyan indulnak 2030-ban.

Ha egy holland mintájú, tisztán listás választójogi rendszerre térnek át és leviszik 4 százalékra a bejutási küszöböt, akkor a KDNP-nek önállóan kell indulnia – véli. „Az 5 százalékot hozzuk, nehézség nélkül, és így a jobboldal számára is több mandátumot tudunk hozni, ha külön indulunk, mint hogyha együttes indulás van” – mondta. „Ha nagyjából a mostani rendszer marad, azaz listás és egyéni, akkor a mostani konstrukció jó” – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy ha eltolják még inkább az egyéni választókerületek felé a rendszert, akkor a teljes jobboldalnak együtt kell indulnia. „Nem forgácsolódhat el szavazat, akkor egy az egyben kell menni minden mostani jobboldali pártnak” – rögzítette.

Semjén Zsolt hibának nevezte a Tisza részéről a köztársasági elnök eltávolítását személyre szabott jogalkotással. A személyre szabott jogalkotás visszamenőleg nyilvánvalóan minden jogelvvel szembemegy, ezért közjogi értelemben illegitim, és ezért közjogilag semmis.

Még súlyosabbnak nevezte az Alkotmánybíróság lefejezését, ami szerinte szintén közjogilag érvénytelen

Rámutatott: egy következő parlament feles többséggel ki tudja mondani ezek érvénytelenségét és helyre tudja állítani az eredeti állapotot.

A Seszták-ügyről elmondta: a volt minisztert gyerekkora óta ismeri, a helyiek javaslatára ciklusokon keresztül a KDNP alelnöke, megyei elnöke volt. Megilleti az ártatlanság vélelme.

Kiemelte: Seszták Miklós a leghatározottabban tagadja, hogy bármihez köze lenne.

A politikust professzionális, dörzsölt ügyvédként jellemezte, akiről egy dolgot az ellenségei biztosan nem tudnak elgondolni, azt, hogy „hülye” és kimegy az erdőbe, „kapargat”, a földbe és madáretetőbe rakja a pénzt.

Felidézte, hogy Seszták Miklós ellen még az Orbán-kormány idején, 2021-ben indult eljárás. Ha el akart volna szökni, össze akart volna beszélni, vagy bizonyítékot akart volna eltüntetni, százszor megtehette volna.

Semjén Zsolt szerint az egész úgy van megrendezve, mint egy hollywoodi gengszterfilm. Úgy képtelenség az egész, ahogy van – jegyezte meg.

A Zsolti bácsi-ügyre vonatkozó kérdésre úgy fogalmazott: az a magyar politikatörténet legaljasabb, egyúttal nagyon bonyolultan felépített összeesküvése volt, aminek egyetlen eleme sem igaz, az erről szóló nyilatkozatot az ügyészség is megtette.

Ha ezt vele meg lehetett tenni miniszterként, akkor bárki mással bármit meg lehet tenni – mondta Semjén Zsolt. Hozzátette: elvárja, hogy azok, akik fenyegették, meghurcolták legalább annyit írjanak, bocsánat.

Kitért arra is: büszke arra, amit elért a nemzetpolitika és az egyházpolitika területén. Kiemelte az elért eredmények közül az állampolgárság biztosítását a külhoni magyarok számára, továbbá, hogy Szent István óta ilyen egyházi támogatás nem volt.

Semjén Zsolt kérte, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem mindenképpen kapja meg szükséges forrásokat, mert egyébként veszélybe fog kerülni az egyetem magyar karaktere.