Laurent Courtois, a Columbus Crew vezetőedzője szerint Lionel Messinek piros lapot kellett volna kapnia, miután a szombat esti, a Nu Stadionban rendezett mérkőzésen – amelyet a Crew 3–0-ra megnyert az Inter Miami ellen – fejbe dobta a labdával Gonzalo Tapiát.

Mivel Tapia nem lépett hátra az előírt távolságra, Messi gyorsan elvégezte a bedobást, és a labdát közvetlen közelről, negyven-ötven centis távolságról a Crew támadójának arcába dobta.

??? Lionel Messi stracił panowanie nad sobą podczas meczu Interu Miami z Columbus Crew! ? Argentyńczyk rzucił piłką prosto w twarz Gonzalo Tapii. Sędzia pokazał mu jedynie żółtą kartkę, choć rywale domagali się czerwonej! Inter Miami przegrał 0:3 w pierwszym meczu 1/8 finału play-off MLS, a Gonzalo Luján został wyrzucony z boiska. https://t.co/9bNgFkkFmk — Newsy.Sportu (@Newsy_Sportu) November 22, 2026

Az esetért, amely a rájátszás első körének első mérkőzésén, az első félidei hosszabbításában történt, Allen Chapman játékvezető sárga lapot adott mind Messinek, mind Tapiának.

Ha Messi piros lapot kapott volna, legalább a következő mérkőzésről eltiltották volna.

„Mindenki tudja, hogy ez többet ért egy sárga lapnál” – nyilatkozta Courtois az újságíróknak a mérkőzés után.

Amikor arról kérdezték, vajon a Major League Soccernek (MLS) felül kellene-e vizsgálnia az esetet, a Crew edzője úgy fogalmazott: az egész szituáció „szomorú”.

A chilei Gonzalo Tapia, aki a mérkőzésen két gólt is lőtt, nem kívánta minősíteni a játékvezető döntését: „Ez is a játék része. Nem tudom, piros lapot ért-e, de nem én vagyok a játékvezető, hogy ezt eldöntsem” – mondta.

Cristian „Kily” González, az Inter Miami argentin vezetőedzője hasonló hangnemben nyilatkozott az esetről: „Át kell gondolnom a szituációt, de a lapon ez már nem sokat változtat – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. – „A játékvezető sárga lapot ítélt, és ennyi; nem hibáztathatjuk őt. Néha hibáznak – ahogy bármelyikünk –, és ezt el kell fogadnunk.”

A Miami – amely a Keleti főcsoport második kiemeltjeként vágott neki a rájátszásnak – most azzal a veszéllyel néz szembe, hogy már az első körben kiesik.

A Miaminak pénteken nyernie kell Columbusban, hogy kiharcolja a harmadik mérkőzést a Nu Stadionban, és ezzel életben tartsa továbbjutási reményeit.

A szombati kezdőrúgás előtt az Inter Miami társtulajdonosa, Jorge Mas átadta Messinek a 2026-os Aranycipőt, amelyet a sztárjátékos a hónap elején nyert el.

Messi tavaly is elnyerte az Aranycipőt, így ő lett az első olyan játékos, aki egymást követő szezonokban érdemelte ki a liga legeredményesebb góllövőjének járó elismerést.

Az alapszakaszban 26 gólt szerzett, emellett 17 gólpasszt is kiosztott – ami a második legtöbb a ligában. Ő mindössze a hatodik MLS-játékos, aki egynél több Aranycipőt nyert. Emellett várhatóan zsinórban harmadszor is elnyeri majd az MLS legértékesebb játékosának (MVP) járó díjat.