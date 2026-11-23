Stabilra javította az eddigi negatívról a magyar államadósság-kötelezettségek osztályzati kilátását a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő egyidejűleg megerősítette a Magyarországra érvényben tartott „Baa2” szintű, befektetési ajánlású hosszú távú szuverén adósságkibocsátói besorolását.

A Moody's az osztályzati kilátás javítását azzal indokolta, hogy a bevezetett intézményi reformok, valamint az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatok érdemi javulása jelentős mértékben csökkentette a kormányzati tevékenységből eredő kockázatokat, amelyek az eddig érvényben tartott negatív kilátást szükségessé tették.

A Portfolio elemzője az InfoRádióban emlékeztetett, hogy a hitelminősítő elsősorban a költségvetési politikát, az államadóssági pályát vizsgálja, és azzal indokolta a mostani döntést, hogy hitelesnek tartják a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, amit a kormány benyújtott a parlament elé. „Pozitívumként értékelik azt is, hogy a kormány hitet tett az euró bevezetés szükségessége mellett, ami költségvetési konszolidációt feltételez a következő évekre” – hangsúlyozta Beke Károly.

A legfontosabb hiányosságot a Moody's a 2027 utáni időszakban látja, mivel a költségvetésből nem derül ki, hogy milyen intézkedésekkel támasztaná alá a kormány a középtávú tervekben lefektetett hiánycélokat.

„Nem látszik, hogy a jövő évi 5 százalék körüli szintről hogyan csökken 3 százalékra a költségvetési hiány 2030-ig,

ugyanakkor ez érthető, nem várható el, hogy öt évre előre bejelentsék a pontos intézkedéseket. A Moody's jelzése egyfajta figyelmeztetés arra, hogy tartani kell a feszes költségvetési pályát” – hívta fel a figyelmet a gazdasági elemző.

Felkészül a Standard & Poor's és a Fitch

Pénteken a Standard & Poor's, december 4-én pedig a Fitch Ratings vizsgálja felül a magyar adósbesorolást. Az S&Ps esetében egy fokozattal alacsonyabb a magyar adós besorolás, szintén negatív kilátással, éppen ezért a szakértő szerint elképzelhető náluk is a kilátásjavítás, ahogy a Fitch Ratings esetében is, de egy esetleges jövő évi magyar felminősítést még nem vetítenek előre a prognózisok.

„A gazdasági javulás jelei mindenképpen látszanak, elsősorban a költségvetési tervekben, a GDP adatokban, az elmúlt 3-4 év stagnálása után élénkülés tapasztalható a gazdaságban. A felminősítés 2027-ben ugyanakkor kérdéses, a stabil kilátás nem jelezi ezt még előre. Ha a kormány tartani tudja a költségvetési terveit, és a nemzetközi környezet is nyugodt lesz, – esetleg csökkennek az energiaárak – akkor lehet esély a felminősítésre – mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Németh Andrea készítette.