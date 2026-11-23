A magyar autóipar egyszerre bővül és szűkül. A győri WKW mintegy 470 dolgozót érintő, év végére tervezett bezárását elveszített megrendelésekkel indokolta, miközben a BMW szeptemberben már három műszakos termelésről számolt be Debrecenben. A két történet a következő évek egyik legfontosabb kockázatát mutatja. Azt, hogy az ország gyárthat több autót úgy is, hogy közben számos hazai vállalkozás és család rosszabb helyzetbe kerül.

Hogyan nőhet az autóipar, ha közben fogynak az állások? A nagy gyárak növekedése elfedheti a beszállítók veszteségeit. A G7 szeptemberi összeállításában vizsgált 25 nagy járműipari foglalkoztató közül 17-nél csökkent a létszám 2025 júliusa és 2026 júliusa között, miközben az idézett közúti járműgyártási adatsor összesen 92 738 teljes munkaidős alkalmazottat és 1,71 százalékos növekedést mutatott. A nem reprezentatív felmérés is jelzi, hogy a növekvő összlétszám ellenére sok cégnél állománycsökkenés történt.

A termelési adatokban még látványosabb az összeszerelés és az alkatrészgyártás közötti különbség. A KSH szerint augusztusban a járműgyártás volumene 43 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ezen belül a közúti gépjárművek gyártása 125, az alkatrészeké mindössze 3,1 százalékkal nőtt.

Miért nem segítség minden gyárnak a villanyautók sikere?

Az elektromos autók növekvő európai piaca mellett is kerülhet bajba magyarországi akkumulátorgyár. Az ACEA sajtóban ismertetett adatai szerint 2026 első kilenc hónapjában 48,5 százalékkal nőtt a tisztán elektromos autók regisztrációja az EU-ban, miközben Magyarországon augusztusban 18,1 százalékkal csökkent az akkumulátor- és szárazelemgyártás volumene éves alapon. November 10-én az SK On az iváncsai elbocsátások tényét is megerősítette, pontos létszám közlése nélkül.

Egy akkumulátorgyár sorsát a saját vevőinek sikere határozza meg. Ha más márkák vagy más beszállítóval szerződött modellek fogynak jobban, az európai piac bővüléséből nem feltétlenül érkezik hozzá új megrendelés. A készletleépítés és az új modellek indulásának időzítése tovább növelheti ezt az eltérést.

A technológiai versenyben a kereslet növekedésénél is gyorsabban változhat, milyen akkumulátorra van szükség. A Nemzetközi Energiaügynökség Global EV Outlook 2026 című jelentése szerint 2025-ben a világszerte beépített villanyautó-akkumulátorok kapacitásának már több mint 55 százalékát a lítium-vasfoszfátos, röviden LFP-technológia adta. Egy más összetételű akkumulátorra kialakított gyártósor átállítása pedig komoly befektetést és sok időt igényelhet.

Az árverseny a növekvő piac nyereségét is elviheti. Az IEA ugyanebben a jelentésben az európai és amerikai akkumulátorgyártás költségét támogatások nélkül akár 50 százalékkal magasabbra teszi a kínainál. A növekvő tehát piac lehetőség, ám ennek kihasználásához versenyképes termék kell.

Miért fáj nekünk a német ipar visszaesése?

A német ipar gyengesége a magyar beszállítóknál rendelésvesztéssé válhat. A Destatis novemberi közlése szerint a német ipari termelés szeptemberben ugyan 0,7 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest, a harmadik negyedév egészében viszont 0,4 százalékkal elmaradt a másodiktól.

A vámháború a közvetlenül Amerikába nem exportáló magyar cégekhez is elérhet. Az EU–USA keretmegállapodás a legtöbb uniós árura, köztük az autókra 15 százalékos amerikai vámplafont határoz meg. Ha emiatt egy európai gyártó kevesebb autót ad el vagy enged az árából, beszállítóitól is kevesebb alkatrészt vagy alacsonyabb árat kérhet.

Az energia utóbbi időben tapasztalható drágulása ráadásul akkor is szűkíti a gyár nyereségét, ha a rendelései nem fogynak. Az áram- és hőigényes termelés költségnövekedését csak akkor lehet teljesen a vevőre hárítani, ha azt a szerződés és a versenyhelyzet megengedi. A drágább üzemanyag közben vonzóbbá teheti a villanyautó használatát, de ez a keresleti többlet nem feltétlenül ugyanahhoz a gyárhoz jut, amelynek megugrott az energiaszámlája.

A kormány segít vagy visszahúz?

A beruházások visszaesése az alkalmazkodáshoz szükséges eszközöket is gyengíti. A KSH szerint 2026 második negyedévében a nemzetgazdasági beruházások volumene 9,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ráadásul a feldolgozóipar lefelé húzta a teljesítményt.

A korábbi beruházási hullám eredménye és a következő hullám ereje két külön kérdés. Az Orbán-kormányok időszakában eldöntött nagy fejlesztések mostani termelésindítása még évekkel korábbi üzleti döntéseket tükröz. A debreceni termelés felfutásából így nem vonható le semmilyen erős következtetés a jelenlegi befektetői kedvre.

A 2027-re bejelentett költségvetési szigorítás tovább nehezítheti a hazai vállalkozások alkalmazkodását. A kormány középtávú programjában szereplő 1465 milliárd forintos tervezett megtakarítás vállalati hatását az dönti el, milyen adókból, támogatáscsökkentésekből és kiadási tételekből áll össze. Ha a csomag fejlesztési forrást vagy megrendelést von el, úgy pont akkor szűkíti a cégek mozgásterét, amikor a technológiaváltás több pénzt követelne.

Ki fizeti meg a következő két év árát?

Az autóipari rendelésvesztés olyan vállalkozások bevételét is csökkentheti, amelyek soha nem gyártottak autóalkatrészt. A kevesebb termelés kevesebb fuvarral, csomagolóanyaggal és karbantartási munkával járhat, a kieső túlóra pedig visszafoghatja a helyi boltok és vendéglátóhelyek forgalmát. A beszállító gazdasági helyzete tehát a szomszéd boltok forgalmára is hatással van.

Ennek következtében az autóipari nehézségek az egész magyar gazdaságot fékezhetik. Augusztusban az ágazat a feldolgozóipari termelés mintegy 24 százalékát és exportértékesítésének 30 százalékát képviselte.

A következő két év leginkább védhető forgatókönyve az egyenlőtlen növekedés, amelyben számos hazai cég tovább szenvedhet. Az új üzemek emelhetik a kibocsátást, miközben a rendelésvesztő beszállítók műszakot csökkentenek, fejlesztést halasztanak vagy bezárnak. Ha a német kereslet tovább gyengül, az energia drágul, és a hazai szigorítás is beruházásokat fog vissza, a vesztesek köre az új kapacitások ellenére szélesedhet.

A fordulatot a visszatérő megrendelések és a tartós beszállítói szerződések fogják bizonyítani. Győr és Debrecen története akkor közelít egymáshoz, ha az új gyárak körül a meglévő magyarországi vállalkozások is munkához és fejlesztési lehetőséghez jutnak. A beruházás végső próbája az, hogy a gyárkapun kívül hányan tudnak belőle megélni.

A cikk szerzője Sebestyén Géza közgazdász, egyetemi docens