A jövő évi költségvetés a jelenlegi, 2021-2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keret (MFF) hetedik, egyben utolsó éves költségvetése.

A büdzsében szereplő 199,7 milliárd euró összegű kötelezettségvállalás és 211,5 milliárd euró összegű kifizetési előirányzat mellett a jelenlegi többéves pénzügyi keret kiadási korlátain belül 710,1 millió euró áll rendelkezésre, lehetővé téve az EU számára, hogy reagáljon az előre nem látható igényekre.

A kötelezettségvállalások olyan jogi ígéretek, amelyek értelmében az EU pénzt fordít olyan tevékenységekre, melyek megvalósítása több pénzügyi éven át húzódik. A kifizetések azokat a kiadásokat fedezik, amelyek az uniós költségvetés terhére – a folyó vagy a korábbi pénzügyi években – vállalt kötelezettségekből erednek – magyarázták.

A 2027-es uniós költségvetés kifizetési előirányzata szerint az egységes piacra mintegy 22,8 milliárd euró, a kohézióra 81,8 milliárd euró, a környezetvédelemre 61,2 milliárd euró, a migráció kezelésére és a határigazgatásra 3,8 milliárd euró, a védelem és biztonság területére 2,2 milliárd euró, a szomszédságpolitikára 16,6 milliárd euró, az EU intézményeinek működési és fenntartási költségeire 13,8 milliárd euró jut, továbbá, az Ukrajnának nyújtani tervezett támogatási hitel összege 650 milliárd euró, az EU rendkívüli pénzügyi tartaléka az előre nem látható válságokra és vészhelyzetekre pedig mintegy 8,2 milliárd euró lesz.

A költségvetés akkor válik véglegessé, ha az Európai Parlament is jóváhagyta azt. A végleges elfogadás november 25-én várható.