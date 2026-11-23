„Szerdától pedig a legfontosabb brüsszeli napok jönnek. Közben kabinetülések és egy bónusz” – folytatta bejegyzését a miniszterelnök.

Az Országgyűlés hétfőn hatnapos ülésbe kezd, 11 órakor a kormányfő napirend előtti felszólalásával. A héten szavaznak a vagyonadóról és a kisvállalkozói adóval (kata) kapcsolatos változásokról is, de megkezdik a vitát a dohánykoncessziók ügyéről is.

Találkozót tartanak a visegrádi négyek csoportját alkotó országok (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) miniszterelnökei hétfő este Pozsonyban. A témák között lesz az Európai Unió (EU) 2028 és 2034 közötti költségvetése, valamint a részt vevő országok kölcsönös gazdasági kapcsolatai. Részt vesz a csúcstalálkozón az osztrák kancellár is.

A soros szlovák V4-elnökség keretében tartott találkozó vendéglátója Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki a pozsonyi várban fogadja hivatali partnereit: Magyar Péter magyar, Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel miniszterelnököt és Christian Stocker osztrák kancellárt.