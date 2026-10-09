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Magyar Péter miniszterelnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott megbeszélését követõ közös sajtónyilatkozaton a a párizsi államfõi rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

„Le kell mondaniuk” – Magyar Péter élesen üzent az ÁSZ és a GVH vezetőjének – videó

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A miniszterelnök felsorolta azokat a pozícióban lévő „Orbán-bábokat”, akiknek szerinte még távozniuk kell.

„Április 12-én egyértelmű felhatalmazást kaptunk az Orbán-bábok eltávolítására. A korábbi köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke és a legfőbb ügyész már nincs a helyén. A Gazdasági Versenyhivatal egyik elnökhelyettese is távozott. A szervezetből érkező belső információk alapján Orbán Viktor hű kiszolgálója, Rigó Csaba elnök sem tehet másképp” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A kormányfő, aki videóinterjú-részletet is közzétett a posztban, hozzátette: „Az Állami Számvevőszék az utóbbi években a bukott hatalom bűneinek egyik elfedőjévé vált, és nem volt képes betölteni a közpénzek ellenőrzésére irányuló fontos feladatát, ezért Windisch László elnöknek is le kell mondania. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a Kúria és az OBH vezetőiről, akik szintén az orbáni maffia kiszolgálói voltak.”

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Kezdőlap    Belföld    „Le kell mondaniuk” – Magyar Péter élesen üzent az ÁSZ és a GVH vezetőjének – videó

állami számvevőszék

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„Le kell mondaniuk” – Magyar Péter élesen üzent az ÁSZ és a GVH vezetőjének – videó

„Le kell mondaniuk” – Magyar Péter élesen üzent az ÁSZ és a GVH vezetőjének – videó

A miniszterelnök felsorolta azokat a még pozícióban lévő, ahogy fogalmazott, „Orbán-bábokat”, akiknek szerinte távozniuk kell.
 

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