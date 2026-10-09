„Le kell mondaniuk” – Magyar Péter élesen üzent az ÁSZ és a GVH vezetőjének – videó

„Április 12-én egyértelmű felhatalmazást kaptunk az Orbán-bábok eltávolítására. A korábbi köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke és a legfőbb ügyész már nincs a helyén. A Gazdasági Versenyhivatal egyik elnökhelyettese is távozott. A szervezetből érkező belső információk alapján Orbán Viktor hű kiszolgálója, Rigó Csaba elnök sem tehet másképp” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A kormányfő, aki videóinterjú-részletet is közzétett a posztban, hozzátette: „Az Állami Számvevőszék az utóbbi években a bukott hatalom bűneinek egyik elfedőjévé vált, és nem volt képes betölteni a közpénzek ellenőrzésére irányuló fontos feladatát, ezért Windisch László elnöknek is le kell mondania. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a Kúria és az OBH vezetőiről, akik szintén az orbáni maffia kiszolgálói voltak.”