Mérsékli a kormány a szolidaritási hozzájárulását – a nap hírei

Az uniós csúcson minden Magyarország szempontjából fontos ügyben sikert értek el a miniszterelnök értékelése szerint. Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában fontos eredménynek nevezte, hogy az elfogadott dokumentumba bekerült annak elismerése, hogy az illegális migrációt nemcsak harmadik országok, hanem szervezett bűnözői csoportok is felhasználhatják nyomásgyakorlásra. Szerinte ez segíthet rendezni a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós uniós bírság ügyét is.

Az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását legalább 15 százalékkal csökkenti a kormány – közölte a vidék- és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória a Magyar Hangnak adott interjúban azt mondta: szeretné, ha ennél nagyobb arányban is tudnák mérsékelni a Fidesz-kormány által kivetet adót.

Egyelőre nem folynak tárgyalások a Paks 2 atomerőműről a Roszatom és az új magyar kormány között – jelentette ki az orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. Alekszej Lihacsov úgy fogalmazott: egyelőre azt hallják a magyar vezetőktől, hogy az auditálás még nem fejeződött be.

Az ország újbóli kirablásának megakadályozását nevezte a kormánydöntések egyik legfontosabb céljának a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruff Bálint a ma, hetilapként is újraindult Népszabadságnak adott interjút. A tárcavezető emellett fontosnak nevezte azt is, hogy tartózkodni kell a reformdühből fakadó elhamarkodott döntéshozataltól.

Hűtlen kezelés és közbeszerzési kartell gyanújával feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Kisfaludy-program turisztikai szállásfejlesztési támogatásai miatt. A vizsgálat szerint 2018 és 2026 között több mint 475 milliárd forint támogatást ítéltek meg, ennek több mint felét pályázaton kívüli, egyedi döntésekkel.

Soron kívül beidézi és meghallgathatja a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság Fürcht Pál volt főügyészt. Ezt Toroczkai László, a testület elnöke közölte. A Mi Hazánk frakcióvezetője azt írta: a volt főügyészhez eljutott a csütörtöki felhívása, és ma reggel maga jelentkezett az Országgyűlés Hivatalánál.

Házi őrizetbe került a Volánbusz-ügyben meggyanúsított Jelinek Dániel. Szivek Norbert letartóztatását viszont 3 hónappal meghosszabbította a bíróság.

A Tisza választási ígéreteinek teljesítését kérte számon, brutális adóemelésekről beszélt, és jogi fellépést helyezett kilátásba az általuk gendertörvénynek nevezett gyermekvédelmi jogszabály ellen a Fidesz és a KDNP frakcióvezetője. A két párt közös lakiteleki frakcióülése után a fideszes Bóka János azt hangoztatta, hogy pártja szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben adócsökkentésre és munkahelyteremtésre van szükség.

Augusztusban 8,6 százalékkal nőtt a reálkereset az egy évvel korábbihoz képest. A KSH adatai szerint bruttó átlagkereset 8, 4 százalékkal nőtt 740 ezer 600 forintra. A nettó átlagkereset 10 százalékkal emelkedett, 519 ezer 900 forintra. A nettó kereset mediánértéke 433 ezer 400 forintot ért el, 9,9 százalékkal haladva meg az egy évvel korábbit.

205 milliárd forint támogatást már kifizetett a gazdáknak a normál előlegfizetési időszak előtt a kormány – közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Így a Magyarországnak rendelkezésére álló teljes támogatási keret 42 százaléka már eljutott a termelőkhöz.

Már különösebb nehézségek nélkül zajlik az ügyeleti ellátás a budapesti belgyógyászati osztályokon – közölte az egészségügyi miniszter. A tárca a helyzet megoldása érdekében összehangolta a kórházak működését.

A házi gyermekorvosoknak kiszámítható praxisfinanszírozást dolgoz ki a szaktárca, és hamarosan megszüntetik az óvodai, iskolai igazolások kiadásának kötelezettségét is – közölte az alapellátás-szakmai helyettes államtitkár. Darvai László egy szakmai konferencián arról beszélt, hogy az alapellátási finanszírozási reformtervet elindították, a jogszabály most készül.

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége ülésén, nem pedig a közgyűlésben vitatná meg a kerületekkel az eltérő álláspontokat a főpolgármester. Erről azután beszélt Karácsony Gergely, hogy a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén nem sikerült elfogadni a napirendet.

Megkezdődnek a külhoni magyar gyermekek és fiatalok nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásainak, továbbá a hallgatói támogatásoknak a kifizetései. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közölte, a Bethlen Gábor Alap Bizottságának döntése alapján hat országban összesen mintegy 224 ezer támogatást folyósítanak, több mint 22 milliárd forint értékben.

Magyarország 10 százalékkal csökkentette az orosz vezetékesföldgáz-beszerzését az idei első nyolc hónapan, de így is a legnagyobb vásárló maradt az Európai Unió országai között. Az Eurostat adatai szerint a vezető importőr Magyarország 1,7 milliárd, Bulgária 987 millió, Görögország pedig 850 millió eurót fizetett az orosz energiahordozóért.

Magyarországnak és Ukrajnának egyaránt érdeke a politikai és gazdasági kapcsolatok új alapokra helyezése – hangsúlyozta a két ország vezetője brüsszeli találkozója után. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy a kölcsönös bizalom helyreállításának első lépéseként értékelték, hogy Ukrajna parlamentje elfogadta a kisebbségi oktatási törvényt.

Lekerült Kerkez Milos az Ukrajna ellenségeit listázó honlapról – értesült a HVG. A lap úgy tudja, hogy a Liverpool magyar válogatott balhátvédjének nevét az Magyar Labdarúgó-szövetség és a külügyminisztérium közbenjárására vették le.

Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt elő Ukrajna jövő évi finanszírozási igényeinek kezelésére – jelentette be az Európai Tanács elnöke a brüsszeli uniós csúcs után. António Costa közölte azt is, hogy a védelem és a versenyképesség ügyében informális csúcstalálkozót hív össze jövő február elejére, ahol kulcselem lesz az energiaárak kérdése.

Az amerikai elnök szerint az orosz–ukrán háború lezárásának akadályává vált Volodimir Zelenszkij. Donald Trump az amerikai Newsmax csatornának adott interjúban azt mondta: egy békemegállapodás csak az ukrán elnök nélkül jöhet létre. Az amerikai elnök szerint újabb iráni atomlétesítményre mérhetnek csapást. Donald Trump Newsmax televíziónak úgy nyilatkozott, ehhez nincs szükség atomfegyverre.

Rómában füstbombákkal ostromolták az oktatási minisztérium épületét, Torinó utcáin egy papírtankot égettek el a diáktüntetések résztvevői, akiknek több csoportja a rendőrséggel is összecsapott. A demonstrációk elsődleges célja az olasz kormány oktatási reformja elleni tiltakozás volt.