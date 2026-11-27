Vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folyik bűntetőeljárás a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság péntek reggel. Azt írták, hogy a baleset körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van.

A 24.hu pénteken azt írta, hogy három térfigyelő kamera is rögzítette a mezőkövesdi vasútállomáson történt balesetet. A videók segíthetnek a nyomozás során rekonstruálni a történteket, „de minden jel szerint néhány másodpercen múlt a tragédia”. A lap szerint a felvételeken az látszódik, hogy a mozgó járműről kezdhette meg a leszállást az egyetemista lány.

A 24.hu megismerte a videón látottakról készült MÁV-jelentést. Mint írták, a dokumentum szerint a vonatról eredetileg egyetlen utas szállt le Mezőkövesden, ő a buszállomás irányába sétált el; 18-19 másodperccel később az ajtók bezáródtak.

A videó alapján miután a jegyvizsgálók már nem érzékeltek le- és felszálló utasokat, megadták az indításjelzést a forgalmi szolgálattevőnek, majd visszaszálltak a vonatra.

A felvételeken ezután az látszik, hogy a kocsi előterében villog az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés három másodpercig, majd egy alak átrohan a vasúti kocsin, és a hátsó ajtóhoz fut.

A lap szerint a felvételeken az is látszik, hogy az utasok észrevették a történteket, de mire a forgalmi szolgálattevő vörösre állította a jelzőt, és felhívta a mozdonyvezetőt, a vonat már 100 kilométer per órás sebességre gyorsult.

A Mávinform kedden először azt közölte a honlapján, hogy kiesett egy utas a Hernád-Zemplén InterCity vonatból Mezőkövesd után. Később azonban több sajtóorgánum is azt derítette ki, hogy egy lány táskájának pántját becsípte a vonat ajtaja, a szerelvény pedig több száz méteren át vonszolta magával a fiatalt. Az Origónak a lány édesanyja azt mondta, hogy gyermekének súlyosan megsérültek a bordái, a csípője és a koponyája. A lábai menthetetlenül roncsolódtak, ezért amputálni kellett őket, lányán szerda délelőtt életmentő műtétet hajtottak végre.

A vonatbaleset baleset körülményeit több hatóság vizsgálja.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki videóüzenetében együttérzéséről biztosította a családot, és megköszönte az országos segítséget, különösen az irányított véradáson való részvételt.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön azt mondta, hogy bár szerdán még úgy tudták, nincs felvétel az eseményről, mert sem a vonaton, sem az állomáson nem volt kamera, mostanra kiderült, hogy egy közeli Volánbusz kamerája rögzítette az eseményeket. A felvételt átadták a hatóságoknak.

Közlése szerint a MÁV-csoport ötmillió forint gyorssegélyt biztosít a családnak. Jelezte, hogy telefonon beszélt a megsérült Viviána édesapjával, hogy a MÁV-csoport, a minisztérium és saját nevében is kifejezze őszinte együttérzését és sajnálatát.

A Fidesz-frakció ugyancsak csütörtökön bejelentette, hogy kezdeményezi Vitézy Dávid, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának soron kívüli meghallgatását a közlekedési és beruházási parlamenti bizottság pénteki ülésén.