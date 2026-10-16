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Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tart Brüsszelben, a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének épületében 2026. október 14-én. Október 15-én és 16-án kétnapos EU-csúcs, az Európai Tanács ülése lesz Brüsszelben.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter értékelte a csúcsot: „volt minden, vétófenyegetés, kiabálás” – de elégedett

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Elégedettségét fejezte ki Magyar Péter miniszterelnök pénteken Brüsszelben, mert – a közösségi oldalán megosztott videóüzenete szerint – az uniós csúcstalálkozó két napja alatt „minden, a hazánk szempontjából fontos ügyben sikert értünk el”, minden fontos kérdésben győzött a magyar érdek.

(Cikkünk frissül.)

Magyar Péter üzenetében kiemelte: noha lázas és fáradt az uniós miniszterelnökök brüsszeli csúcstalálkozója második napjának tizedik órájában, elégedett az elért eredmények miatt.

A „régi motoros, tapasztalt miniszterelnökök” azt mondták, hogy évek óta nem volt ennyire nyílt, őszinte és néha érzelmes vita Brüsszelben. Volt itt minden: vétófenyegetés, kiabálás, szövetségek és óriási viták – hangoztatta.

„De ami a legfontosabb: a kétnapos, rendkívül intenzív tárgyalások után úgy tudtam büszkén felállni, hogy minden fontos kérdésben győzött a magyar érdek” – emelte ki Magyar Péter.

Az uniós csúcs migrációs vitájával kapcsolatban a kormányfő kiemelte: mára mindenki látja, hogy a korábbi elhibázott, megengedő politika nem folytatható, mert a tömeges migráció súlyos társadalmi, gazdasági és biztonsági kockázatot jelent Európa-szerte. Közölte: Magyarország képviseletében a legszigorúbb fellépést sürgető tagállamok, a visegrádi négyek, valamint Olaszország, Dánia és Belgium álláspontját támogatta. Elmondása szerint a vitában teljességgel elfogadhatatlannak nevezte, hogy Magyarországnak napi egymillió euró büntetést kell fizetnie azért, mert védi a saját és Európa külső határait. Arról tájékoztatott, hogy mind a tagállamoktól, mind az Európai Bizottság vezetőjétől ígéretet kapott a vonatkozó uniós bírósági ügy rendezésére.

Szavai szerint az uniós csúcsértekezlet „legkeményebb és leghosszabb vitáját” az Európai Unió versenyképességét veszélyeztető energiapolitika váltotta ki.

Egyre többen érzik, hogy a jelenlegi szabályozás a jövőben vállalhatatlan terheket róna nem csak az európai iparra és a vállalkozásokra, hanem a lakosságra is – hangoztatta.

„Ez számunkra, a visegrádi négyek és sok más tagország számára nem elfogadható. Órákig tartó kemény vitában, széleskörű koalíció részeként, a V4 tagállamokkal, Olaszországgal és Görögországgal közösen sikerült elérnünk, hogy az Európai Unió újraértékelje az elfogadott szabályozás társadalmi és gazdasági hatásait” – fogalmazott Magyar Péter, majd hozzátette: ez egy rendkívül fontos áttörés a magas energiaárak elleni küzdelemben.

Emlékeztetett: a csúcstalálkozó pénteki napján négyszemközt tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és ennek során – mint kiemelte – üdvözölte a Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak erősítéséről létrejött politikai megállapodást. Az ukrán elnöknek megerősítette: a kölcsönös bizalom helyreállításának első lépéseként Magyarország nagyra értékeli, hogy a megállapodás alapján Ukrajna parlamentje elfogadta a kisebbségi oktatási törvényt, valamint azt, hogy az ukrán fél azonnal megkezdte ennek végrehajtását.

„Megköszöntem az ukrán parlament szeptemberi határozatát, amelyben elismerték, hogy 1944 és 1946 között a kényszermunkára hurcolással és a tömeges deportálással bűncselekményeket követtek el a kárpátaljai magyarok ellen” – fogalmazott.

Az ukrán elnökkel megállapodott abban, hogy miniszteri szinten folytatják a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítanak a kisebbségek helyzetének további javítására – mondta.

„Egyetértettünk abban, hogy mindkét ország érdeke a politikai és gazdasági kapcsolatok új alapokra helyezése” – jelentette ki, majd hozzátette: teljes szolidaritásáról biztosította az ukrán elnököt a hazája ellen közel öt éve tartó, „embertelen orosz agresszió miatt”.

Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segítséget nyújtani egy mielőbbi tűzszünet és egy tartós béke megteremtéséhez – emelte ki.

Beszámolt arról is, hogy az európai csúcs alkalmával tárgyalt az Európai Néppárt (EPP), valamint a „szigorúbb uniós bevándorlási szabályokat szorgalmazó” tagállamok vezetőivel. Ezek során egyértelművé tette, hogy Magyarország csak abban az esetben fogadja el decemberben az unió új hétéves költségvetését,

ha Magyarország minden neki járó fejlesztési forrást megkap, és semmivel sem csökken a közös agrárpolitikára és a kohéziós fejlesztésekre allokált uniós forrás.

„Fontos, érdemi uniós csúcson vagyunk túl, amelyen kiderült, hogy vétózás nélkül, valódi szövetségek építésével az eddigieknél sokkal jobban tudjuk képviselni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekét” – mondta Magyar Péter, majd arról tájékoztatott, hogy szombaton a Tisza-kormány miniszterei folytatják a 2027-es magyar költségvetés véglegesítését.

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Magyar Péter értékelte a csúcsot: „volt minden, vétófenyegetés, kiabálás” – de elégedett

Magyar Péter értékelte a csúcsot: „volt minden, vétófenyegetés, kiabálás” – de elégedett

Elégedettségét fejezte ki Magyar Péter miniszterelnök pénteken Brüsszelben, mert – a közösségi oldalán megosztott videóüzenete szerint – az uniós csúcstalálkozó két napja alatt „minden, a hazánk szempontjából fontos ügyben sikert értünk el”, minden fontos kérdésben győzött a magyar érdek.
 

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