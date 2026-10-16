Négyszemközt tárgyalt Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel

Négyszemközti tárgyalást folytatott a brüsszeli EU-csúcson Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel Magyar Péter – derül ki a magyar kormányfő Facebook-posztjából.

Előbbi beszámolója szerint üdvözölte a Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak erősítéséről létrejött politikai megállapodást.

A kölcsönös bizalom helyreállításának első lépéseként értékelték, hogy Ukrajna parlamentje elfogadta a megállapodás alapján a kisebbségi oktatási törvényt, és hogy az ukrán fél azonnal megkezdte annak végrehajtását.

„Megköszöntem az ukrán parlament szeptemberi határozatát, amelyben elismerték, hogy 1944 és 1946 között a kényszermunkára hurcolással és a tömeges deportálással bűncselekményeket követtek el a kárpátaljai magyarok ellen” – folytatta Magyar Péter.

Ukrajna elnökével, mint írta, megállapodott abban, hogy miniszteri szinten folytatják a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítanak az országainkban élő kisebbségek helyzetének további javítására.

Az ukrán elnököt teljes szolidaritásáról biztosította „a hazája ellen már majd 5 éve tartó embertelen orosz agresszió miatt”.

Elmondta azt is, hogy Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segítséget nyújtani egy mielőbbi tűzszünet és egy tartós béke megteremtésében.