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Karácsony Gergely főpolgármester nyilatkozik a sajtó képviselőinek a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése után a Városházán 2026. október 16-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Karácsony Gergely: törvénytelen előterjesztés miatt hívták össze a közgyűlést

Infostart / MTI

Nem egy törvénytelen előterjesztés miatt összehívott rendkívüli Fővárosi Közgyűlés a megfelelő alkalom a kerületeket érintő változásokról szóló vitáknak, hanem a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének (BÖSZ) az ülése – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés pénteki, rendkívüli ülését követően, újságíróknak.

A főpolgármester szerint a BÖSZ ülésének összehívása az első lépés a főváros és a kerületek előtt álló viták lefolytatásához. Jelezte: az ülésre minden tagot meghívnak és azokat is, akik felfüggesztették a tagságukat. Hozzátette: nagyon sajnálja és mélységesen ellenezte, hogy a Fidesz megváltoztatta a választási szabályokat és a kerületi polgármesterek nem automatikusan tagjai a Fővárosi Közgyűlésnek, mert vannak olyan helyzetek, amikor ez kifejezetten hátrányos.

Úgy vélte, a Fidesz most „álságos módon” visszahívta volna a polgármestereket a vitába.

Szólt arról is, beszélni kell azoknak a jogszabályoknak a fenntarthatóságáról, „amelyeket Rogán Antal lobbizott ki az Orbán-kormány 2010-2014 közötti korszakában, amikor Rogán Antal egyszerre volt befolyásos kormányzati politikus és kerületi polgármester”.

Egy végtelen torz, igazságtalan, és Budapest életerejét elszívó rendszert most le kell rúgnunk magunkról – mondta, hozzátéve, nyilván a kerületek egy része haszonélvezője ennek a status quo-nak. Jelezte: a teljesen torz finanszírozási rendszert át kell alakítani.

Példaként a parkolási rendszert hozta fel és nonszensznek nevezte, hogy az a 23 kerületre van bízva, ez egy nem hatékony és rossz rendszer, úgy vélte, a bevételeket a budapesti úthálózat fejlesztésére kell fordítani.

Kiemelte: arról szólt az FKT döntése, hogy tegyenek javaslatot a kormánynak egy jobb rendszerre, amely nagyjából fél év múlva indulhat el, így még rengeteget lehet róla beszélni a polgármesterek bevonásával. Hozzátette: nem biztos, hogy mindenkit meg fognak győzni a változás szükségességéről, de reményét fejezte ki, hogy a többséget igen.

Szólt arról is, megítélése szerint a teljes önkormányzati szektor szereplői közül ő volt a legaktívabb az önkormányzati érdekek képviseletében a kormányzati tárgyalásokon. A legutóbbi egyeztetés alapján minden településtípus és budapesti kerület egy sokkal kedvezőbb költségvetési helyzetbe kerül majd – közölte, hozzátéve: hosszútávú, sokkal fenntarthatóbb és igazságosabb finanszírozás kialakítására törekszik.

Mint mondta, az önkormányzatoknak a politikai változások haszonélvezőjének kell lenniük, de bizonyos dolgokat rendbe kell tenni akkor is, ha ez konfliktusokkal jár.

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