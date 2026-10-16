Fontos dolgot tisztázott a Paks II beruházásról a Roszatom

Egyelőre nem folynak tárgyalások a Roszatom és az új magyar kormány között a Paks II atomerőmű ügyében – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója újságíróknak pénteken Moszkvában, az idei Oroszországi Energiahét rendezvény alkalmából.

„Sajnos, egyelőre nincs párbeszéd a magyar hatóságokkal” – mondta. „Egyelőre azt halljuk a magyar vezetőktől, hogy az auditálás még nem fejeződött be. A projekt komoly auditálása zajlik a magyar oldal, a megrendelő részéről. Mi pedig jólnevelt emberekként várjuk ennek az auditálásnak a lezárását” – tette hozzá.

Lihacsov szerint a Roszatom jól halad az erőmű építésének programjával.

„Van egy jóváhagyott gyártási programunk. Ez körülbelül 408-410 millió eurót tesz ki. Nem túl nagy összeg, de észrevehető. Nagyon sikeresen haladunk ennek a gyártási programnak a megvalósításával, rendszeresen átadva a megrendelőnek a befejezett munkaszakaszokat, ami nagy megelégedésünkre a szerződésünknek megfelelően a munkák kifizetésével végződik mindig” – mondta a vezérigazgató.