A volt igazságügyi miniszterek után korábbi helyettes államtitkárok és miniszteri biztosok meghallgatásával folytatja ma munkáját az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága.

A bizottság pénteken két ülést tart, délelőtt Szabó Imre, Szekér Judit és Molnár Zoltán volt miniszteri biztosokat hallgatják meg, míg délután Jeney Orsolya, Salgó László Péter, Czepek Gábor egykori helyettes államtitkárokat, valamint Martonovics Bernadett volt kormánytisztviselőt.

A bizottság az elmúlt hetekben hat egykori igazságügyi minisztert hallgatott meg. November 11-én Varga Juditot, majd két nappal később Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét. November 18-án Bárándy Péter és Draskovics Tibor jelent meg a bizottság előtt.

Varga Judit meghallgatásán arról beszélt, hogy a végrehajtási területet Völner Pál államtitkárra bízta, akinek munkájával kapcsolatban nem volt fenntartása, a Völner-Schadl-ügyhöz nem volt köze. Navracsics Tibor a bizottság előtt azt mondta: 2010 és 2014 között csak közvetett ráhatása volt a végrehajtói kamara működésére, olyan jelzést pedig nem kapott, amely a végrehajtói kamara átvilágítását indokolta volna.

Trócsányi László felidézte: átvilágítást rendelt el a végrehajtói kamaránál, Schadl Györgyöt pedig nem ő nevezte ki a kar elnökévé, hanem a végrehajtók választották meg. Tuzson Bence azt mondta, hogy nem került kapcsolatba a végrehajtókkal, mert felügyeletüket akkor már a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága látta el. Bárándy Péter, aki 2002 és 2004 között vezette az igazságügyi tárcát, közölte: csak a végrehajtói kamara általános felügyelete tartozott hozzá.

Draskovics Tibor azt mondta, hogy minisztersége idején nem jutottak el hozzá tömeges panaszok a végrehajtásokról, a szakterületek illetékesei foglalkozhattak ilyen ügyekkel és kínálhattak megoldásokat problémákra.

Az Országgyűlés 2026. május 26-án fogadta el a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság felállításáról szóló javaslatot. A testület célja annak feltárása, hogy a végrehajtási rendszer hiányosságai miként vezettek tömeges adósságspirálhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszerszintű visszaélések gyanújához. A bizottság elnökének Toroczkai Lászlót (Mi Hazánk) választották.

Toroczkai László szeptember 23-án bejelentette, hogy hatvanöt ember, köztük az említett hat volt igazágügyi miniszter meghallgatását tervezik.