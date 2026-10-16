ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.51
usd:
323.34
bux:
144950.92
2026. október 16. péntek Gál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nyomdagép kidob egy frissen nyomtatott újságot.
Nyitókép: Unsplash

Felzúgtak a nyomdagépek, hivatalosan is feltámadt a Népszabadság

Infostart / MTI

Az online újság napra pontosan a lap megszűnésének tizedik évfordulóján indult el, péntektől pedig kézbe is vehetik az olvasók a hetilapként feltámadt médiumot.

Pénteken hetilapként újraindult a 2016 októberében a napilappiacról akkori kiadója által kivont Népszabadság.

A lapot kiadó Liberty Press Kft. péntek reggeli közleménye szerint a Ruff Bálinttal készült címlapinterjúban a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél az elszámoltatásról, az alkotmányozásról és a „reformdüh” lehetséges következményeiről is.

A kulturális kínálat részeként a Szép Szó mellékletben Robert Pattinson, az Alkonyat-filmek sztárja ad nagyinterjút.

Napra pontosan tíz évvel a napilap bezárása után, október 8-án indította újra a Népszabadság internetes kiadását a Népszava és a Jelen kiadói jogaival is rendelkező Liberty Press Kft.

Tizenkét évvel ezelőtt Heinrich Pecina osztrák üzletember felvásárolta a Ringier és az Axel Springer magyarországi érdekeltségeinek egy részét, köztük a Népszabadságot, és létrehozta a Mediaworks Hungary Zrt.-t, amely 2016 őszén, váratlanul felfüggesztette a lap kiadását és az online felületet is lekapcsolta.

A Mediaworks céget még abban a hónapban felvásárolta a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opimus Press.

Mészáros Lőrinc akkor azt állította: semmi köze a lap megvásárlásához.

Pecina néhány hónapon belül megszüntette magyarországi médiaérdekeltségét. Az üzletember ellen Ausztriában több eljárás indult, és egy bankbotránnyal összefüggésben hűtlen kezelés és csalás miatt jogerősen felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre ítélték.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Felzúgtak a nyomdagépek, hivatalosan is feltámadt a Népszabadság

hetilap

népszabadság

sajtó

újság

print

újraindulás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az EU-csúcs árnyékában – Nem elég, hogy lassú az EU gépezete, most van „mindenhol” választás is

Az EU-csúcs árnyékában – Nem elég, hogy lassú az EU gépezete, most van „mindenhol” választás is
Uniós versenyképesség, energiapiaci helyzet, migráció és költségvetés az aktuális témák a kétnapos uniós csúcson Brüsszelben. Az első napon már túl vagyunk, mi várható a folytatásban? Ezt kérdezte az InfoRádió Gálik Zoltántól, a Corvinus Egyetem docensétől.
 

Közös energiaár-letörési tervet készít az EU – éjszaka a csúcson

Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Összefutott az ukrán elnök a NATO vezetőjével

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Magyar Péter Brüsszelből üzent

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

Totyik Tamás: jelezném, azért nem teljes körűen adták vissza a pedagógusok sztrájkjogát

Totyik Tamás: jelezném, azért nem teljes körűen adták vissza a pedagógusok sztrájkjogát

Jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát a magyar állam – állapította meg az Emberi Jogok Európai Bírósága. A Pedagógusok Szakszervezete a munkabeszüntetés feltételeinek újraszabályozását várja az ítélet nyomán. Totyik Tamás elnök szerint a sztrájk idején biztosítandó szolgáltatásokról a munkáltatóknak és az érdekképviseleteknek kellene megállapodniuk.
VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás

Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás

Az elmúlt évek egyik leggyorsabban terjedő befektetési trendje az ETF-ek térhódítása. Egyre többen fordulnak ezekhez az eszközökhöz, mert egyszerű, átlátható és költséghatékony módját kínálják a hosszú távú vagyonépítésnek. De valóban megalapozott stratégia húzódik a háttérben, vagy csupán egy újabb divathullámról van szó?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kifogyott az ukránok csodafegyvere: kiszivárgott a pusztító forgatókönyv, ami sötétségbe boríthatja a nagyvárosokat

Kifogyott az ukránok csodafegyvere: kiszivárgott a pusztító forgatókönyv, ami sötétségbe boríthatja a nagyvárosokat

Kiszivárgott orosz tervek szerint Moszkva egyetlen hónap leforgása alatt teljesen megbénítaná Ukrajna energiarendszerét.

BBC
Business Sport Travel Science
Children aged 5, 8 and 11 killed in US school shooting before suspect shot by bystander

Children aged 5, 8 and 11 killed in US school shooting before suspect shot by bystander

The suspect was shot dead by an armed bystander who followed him into the Oregon school, police said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 16. 09:39
Így alakul a népszerűségi verseny Magyar Péter és Orbán Viktor között
2026. október 16. 08:24
Onlie pénztárgépek – Újabb ablakot nyit ki a NAV
×
×