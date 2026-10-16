Felzúgtak a nyomdagépek, hivatalosan is feltámadt a Népszabadság

Pénteken hetilapként újraindult a 2016 októberében a napilappiacról akkori kiadója által kivont Népszabadság.

A lapot kiadó Liberty Press Kft. péntek reggeli közleménye szerint a Ruff Bálinttal készült címlapinterjúban a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél az elszámoltatásról, az alkotmányozásról és a „reformdüh” lehetséges következményeiről is.

A kulturális kínálat részeként a Szép Szó mellékletben Robert Pattinson, az Alkonyat-filmek sztárja ad nagyinterjút.

Napra pontosan tíz évvel a napilap bezárása után, október 8-án indította újra a Népszabadság internetes kiadását a Népszava és a Jelen kiadói jogaival is rendelkező Liberty Press Kft.

Tizenkét évvel ezelőtt Heinrich Pecina osztrák üzletember felvásárolta a Ringier és az Axel Springer magyarországi érdekeltségeinek egy részét, köztük a Népszabadságot, és létrehozta a Mediaworks Hungary Zrt.-t, amely 2016 őszén, váratlanul felfüggesztette a lap kiadását és az online felületet is lekapcsolta.

A Mediaworks céget még abban a hónapban felvásárolta a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opimus Press.

Mészáros Lőrinc akkor azt állította: semmi köze a lap megvásárlásához.

Pecina néhány hónapon belül megszüntette magyarországi médiaérdekeltségét. Az üzletember ellen Ausztriában több eljárás indult, és egy bankbotránnyal összefüggésben hűtlen kezelés és csalás miatt jogerősen felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre ítélték.