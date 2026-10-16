Kerkez Milos lekerült az ukrán feketelistáról

A Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, 2014 óta Kijevben működő honlap adatbázisában az „Ukrajna ellenségeinek” vagy oroszbarátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. Kerkez Milos azt követően került fel a listára, hogy a magyar és az ukrán válogatott budapesti találkozójának utolsó perceiben több ukrán játékossal is összeszólalkozott – írja a hvg.hu.

Ezután a labdarúgó édesapja megosztott Instagram-oldalán egy felvételt az esetről, a videó alá pedig az orosz AK-47 nevű rapcsapat Russian Paradise című számát vágta be. A dalválasztás és a poszt ukrán részről hatalmas felháborodást váltott ki, a Mirotvorec pedig ezután azzal a váddal tette fel a labdarúgót – és apját is – a listájára, hogy „támogatja az orosz agressziót”.

Kerkez Milos neve azóta lekerült a listáról, apjáé azonban továbbra is ott szerepel.

Orbán Anita külügyminiszter korábban elítélte Kerkez Milos, valamint a listán szintén szereplő Hidvéghi Balázs fideszes országgyűlési képviselő megbélyegzését és fenyegetését. A külügyminisztérium ugyanakkor a HVG kérése válaszolva nem erősítette meg és nem is cáfolta a közreműködéséről szóló értesülést.