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Nyitókép: Unsplash

Belgyógyászati válság volt a fővárosban: a MOK titkára szerint segíthet a lakosság is

Infostart / InfoRádió

Súlyos ellátásszervezési válság alakult ki a fővárosi belgyógyászati fekvőbeteg-ellátásban, amely már a sürgősségi osztályok működésében is komoly fennakadásokat okozott. A helyzet rendeződött azóta. A kialakult helyzet hátteréről Keczéry Attila, a Magyar Orvosi Kamara titkára beszélt az InfoRádióban.

Az egészségügyi tárca október 15-i közleményében azt írta, a minisztérium az Országos Kórházi Főigazgatósággal (OKFŐ), az érintett kórházakkal, valamint a Szociális és Családügyi Minisztériummal közösen összehangolja a budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy az gördülékenyebb legyen.

„A kórházak napi terhelése érdemben nem emelkedett az elmúlt időszakban, azonban „több tényező együttes hatása miatt ellátási nehézségek adódtak a budapesti belgyógyászati osztályokon" – írták.

Válaszul a tárca összehangolta a kórházak működését, és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig pénteken közölte, hogy megszűntek a nehézségek és zavartalan az ügyeleti ellátás a budapesti belgyógyászati osztályokon.

Keczéry Attila mindezzel kapcsolatban az InfoRádióban elmondta: a fővárosban várható volt az, hogy előbb-utóbb komoly gond lesz a sürgősségi, illetve a belgyógyászati rendszerrel. Kiemelte: az átalakított ügyeleti rendszer nem illeszkedik a fővárosi háziorvosi ellátáshoz.

„Párhuzamosan működik sokszor az ügyelet a háziorvosi rendelésekkel. Nagyon csekély az az időintervallum, amikor orvoshoz ügyeleten fordulnak a betegek, hiszen ez 8-10 óra között van.

10 órától nem orvos van az ügyeleten, ezért a betegek nagy része inkább a sürgősségi osztályokhoz fordul”

– hangsúlyozta.

A MOK titkára arról is beszélt, hogy a másik ok, amiért az emberek a sürgősségi osztályokhoz fordulnak, az, hogy óriási várólisták vannak a szakorvosi vizsgálatokra, így például ultrahangra, CT-re. Inkább várnak másfél napokat, de nem hónapokat, és azt remélik, hogy így hamarabb teljes kivizsgálásban részesülhetnek.

Hozzátette: az ágyszámok csökkentek az országban mindenütt, így a belgyógyászatokon is a szakdolgozó- és orvoshiányok miatt. Számos kórházban be vannak zárva kórtermek, üresen állnak ágyak, mert nincs, aki ellátná az ott fekvő betegeket.

„Az első és legfontosabb az lenne, hogy tájékoztatni kell a betegeket: elsősorban a háziorvosokat keressék meg a problémájukkal, ne hagyják ki a legfontosabb alapellátókat, hisz

a legtöbb esetben a páciensek betegségeinek a nagy részét a háziorvos meg tudja oldani”

– fogalmazott a MOK titkára. Kiemelte: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint a háziorvoshoz forduló betegek 92 százalékának a panaszát az alapellátó meg tudja oldani. Tehát nem kell kihagyni az alapellátó háziorvost, nem kell egyből a sürgősségi osztályokhoz fordulni, bízzanak a háziorvosokban a betegek.

A budapesti belgyógyászati ellátás problémái elmondása szerint közel tíz éve halmozódnak, tehát ez nem az utolsó fél évnek a problémája, ez bármikor az elmúlt két évben bekövetkezhetett volna.

„Aki belgyógyászati ellátásra szorul, nem biztos, hogy a területileg illetékes, legközelebb lévő kórházba fog kerülni, de senki nem fog ellátatlanul maradni, ebben biztos vagyok” – szögezte le.

A cikk Gyulai Péter interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Belgyógyászati válság volt a fővárosban: a MOK titkára szerint segíthet a lakosság is

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