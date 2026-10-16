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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felszólal az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló törvény módosításáról tartott vitán az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Pumpálták ki a pénzt a Kisfaludy-programból? Feljelentést tett Kapitány István

Infostart / MTI

Feljelentést tett a gazdasági és energetikai miniszter az előző kormány 475 milliárd forintos szállásfejlesztési programja kapcsán pénteken.

Kapitány István azt közölte a Facebook-oldalán közzétett videójában, hogy súlyos visszaéléseket tártak fel a Kisfaludy turisztikai fejlesztési program átvilágítása során, ezért különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt feljelentést tett.

A miniszter kifejtette, hogy a Kisfaludy-program eredeti célja az volt, hogy 2030-ig 300 milliárd forintból megújítsák a magyarországi szálláshelyeket, a kisebb panzióktól kezdve a nagy szállodákig.

Ehhez képest éveken keresztül a kormányközeli szállodákhoz állami milliárdok kerültek, miközben sok kisebb vidéki szállásadó a túlélésért küzdött, vagy ellehetetlenült – tette hozzá, azzal együtt, hogy a 300 milliárd forint nem volt elég: 2026-ig 475 milliárd forintot, az eredetileg tervezett összeg több mint másfélszeresét költötték el.

Kapitány István közlése szerint a 475 milliárd forint több mint felét pályázaton kívül, egyedi döntésekkel osztották ki; az összes támogatás több mint háromnegyede a szerződések mindössze 1,5 százalékához kapcsolódik, mindössze 108 szerződés keretében pedig 288 milliárd forintot ítéltek meg.

A miniszter szerint ez a fajta aránytalanság már bőven elegendő lenne ahhoz, hogy megindítsák a vizsgálatokat, de emellett több visszatérő, gyanús „mintázatot" is azonosítottak: dupla állami finanszírozásra, összefonódásra utaló jeleket, gyanúsan testre szabott pályázatokat és milliárdos támogatásokat magántulajdon fejlesztésére.

Mint mondta, az érintett beruházások mögött sorra feltűnnek az ismerős nevek és üzleti körök is: Mészáros Lőrinc és a Hunguest szállodák, Pintér Sándor köre a Hotel Lovasberénynél, az Apáti kör pedig a debreceni Hiltonnál.

Hangsúlyozta, hogy ezeket a körülményeket alaposan ki kell vizsgálni. „A magyar emberek pénzével el kell számolni, aki visszaélt vele, annak felelnie kell, és mindent megteszünk azért, hogy a jogtalanul megszerzett közpénzt visszaszerezzük” – fogalmazott Kapitány István.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium azt közölte pénteken, hogy 22 609 támogatási szerződést vizsgáltak 2018-ig visszamenőleg, azokra 475,3 milliárd forint támogatást ítéltek meg. A jelentés szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség fizetett tanácsadóinak vállalkozásai is kaptak támogatást.

A kiemelt ügyek között szerepel a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest kilenc fejlesztésére megítélt közel 12 milliárd forint és a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó hévízi Le Primore szálloda csaknem 8 milliárdos támogatása. Lovasberényben egy 223 millió forintért értékesített állami ingatlan fejlesztésére később 1,54 milliárd forint támogatást ítéltek meg Pintér Sándor volt belügyminiszter érdekkörének – sorolták.

A nemzeti kormány az elmúlt években a Kisfaludy-programon keresztül több száz milliárd forinttal támogatta a magyar vállalkozásokat, és a program az elmúlt negyven év legnagyobb és legsikeresebb fejlesztése volt, amelyre egész Magyarország büszke lehet – reagált a Fidesz a gazdasági és energetikai miniszter pénteki bejelentésére.

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