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Az elnöki hivatal sajtószolgálatának felvételén Donald Trump amerikai elnök (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a floridai Palm Beachben lévõ Mar-a-Lago elnöki rezidencián 2025. december 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Elnöki hivatal sajtószolgálata

Nagyon durvát mondott Donald Trump Volodimir Zelenszkijről

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nehezebb tárgyalópartner, mint orosz hivatali kollégája, és mostanra az ukrajnai háború lezárásának akadályává vált.

Az amerikai ultrakonzervatív Newsmax csatornának helyi idő szerint csütörtökön adott interjúban Trump azt mondta: egy békemegállapodás csak az ukrán elnök nélkül jöhet létre, mert Zelenszkijjel nem jó tárgyalni”.

„Nem akar megállapodni. Azt mondja, hogy meg akar, de mégsem állapodik meg. Nem rajongok érte” – fogalmazott az amerikai elnök.

Mindazonáltal úgy vélekedett, hogy a 2022-ben kirobbant háborúnak hamarosan vége lesz. Trump szerint mindkét vezető békét akar, de Zelenszkijjel nehezebb tárgyalni, mint Vlagyimir Putyinnal.

„Gyalázatosnak” nevezte, hogy Ukrajna újból elkezdte az orosz nyersolajfinomítók elleni támadásokat.

Hangsúlyozta, hogy nagyon sok más lehetséges célpont van, és az olajfinomítók elleni támadásokkal nem tesznek jót a világgal. Megjegyezte, Zelenszkij ezzel azt éri el, hogy emelkedni fog az olaj világpiaci ára.

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