Októberben 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken a vendégek száma 2,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, a vendégéjszakáké nem változott – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A belföldi vendégek száma 0,3 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké nem változott az előző év azonos hónapjához képest. A külföldi vendégek száma 5,7 százalékkal csökkent, az általuk eltöltött vendégéjszakáké alig változott, 0,1 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,7, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,0 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél. A 829 ezer belföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 603 ezer vendéget és 1,3 millió vendégéjszakát regisztráltak. Az utóbbi vendégek 81 százalékát szállodák fogadták, ahol számuk 3,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2,0 százalékkal elmaradt a 2025. októberitől.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,7 százalékkal), a leginkább pedig a Sopron-Fertő térségben csökkent (3,7 százalékkal). Budapesten 1,4, a Balatonnál 3,2 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma a szezonálisan kiigazított adatok alapján 5,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,9 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 790 ezer külföldi vendég 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 597 ezer vendéget és mintegy 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 85 százalékát szállodák fogadták, ahol számuk 2,7 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 28 százalékkal visszaesett a 2025. októberihez képest.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva Gyulán és térségében nőtt a legnagyobb mértékben (10 százalékkal), a leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent (7,9 százalékkal). Budapesten 7,4, a Balatonnál 5,7 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A KSH jelentése szerint októberben összesen 24 273 turisztikai szálláshely, ezen belül 2502 kereskedelmi, illetve 21 771 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 986 szálloda és 1015 panzió volt nyitva október egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 113,4 milliárd forint volt, folyó áron 8,5 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A szállásdíj bevételek 8,0, a vendéglátásból eredő bevételek 11,3 százalékkal nőttek. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 5,3 százalékkal többet, közel 3,3 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

Az év első tíz hónapjában turisztikai szálláshelyeken az előző év azonos időszakához képest 1,3 százalékkal kevesebb, összesen 16,6 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 0,6 százalékkal nagyobb, a külföldieké 3,3 százalékkal kisebb (közel 8,6 millió, illetve csaknem 8,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken - közölte a KSH.