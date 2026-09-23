Mérést tett közzé a Medián, Magyar Péter rögtön reagált

„Az áprilisi választáson 53 százalékot értünk el. A Medián mai mérése szerint 64 százalékon áll a Tisza. Áprilisban 141 képviselőnk lett. Ha ma lennének a választások, mintegy 160 képviselőnk lenne. Köszönjük! Megyünk tovább” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.
A Medián hvg.hu által közölt mérése szerint a Tisza szeptember közepére néhány százalékpontot visszaesett, míg a Fideszé nagyjából ugyanennyit nőtt. Az elmúlt időszakban felfokozott politikai érdeklődés mérséklődni látszik – ez derül ki a felmérésből, amely szerint egy „most vasárnapi” választáson
- a Tisza Pártra a teljes népességben 54 százalék, a pártot választani tudók és a szavazáson való részvételüket biztosra mondók körében egyaránt 64 százalék szavazna,
- a Fidesz-KDNP-re a teljes népességben 22 százalék, a választani tudóknál 26 százalék, a biztos szavazóknál 27 százalék, míg
- a Mi Hazánkra a teljes népességben 7 százalék, a másik két kategóriában egyaránt 8 százalék.