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Mats Malm svéd irodalomprofesszor, a Svéd Akadémia állandó titkára bejelenti, hogy a testület Olga Tokarczuk lengyel írónak ítélte a 2018-as, és Peter Handke osztrák írónak az idei irodalmi Nobel-díjat. 2018-ban elmaradt az irodalmi Nobel-díj díjkiosztója az akadémiát megrázó szexuális botrány miatt, amelybe Katarina Frostenson az akadémia elsõ nõi elnöke is belebukott.
Nyitókép: MTI/EPA/Anders Wiklund

Hat nap, hat nagy bejelentés: ez lesz a Nobel-hét menetrendje

Infostart / MTI
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Október 5. és 12. között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi-élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban.

Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.

A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be.

A Nobel-békedíj kitüntetettjét pénteken Oslóban hozzák nyilvánosságra, majd október 12-én, hétfőn ismét Stockholmban nevezik meg a svéd jegybank által alapított közgazdasági Nobel-emlékérem díjazottját.

A díjakat, amelyekhez 12 millió svéd korona (389 millió forint) pénzjutalom is jár, hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján, december 10-én adják át a svéd fővárosban.

Idén lesz 125 éve, hogy a 19. századi svéd üzletember végrendelete alapján alapított Nobel-díjakat először odaítélték.

A díj honlapja (nobelprize.org) szerint 1901 óta 633 díjat ítéltek oda, összesen 990 személy és 28 szervezet vehette át az elismerést.

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