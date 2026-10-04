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A hétvégi kihelyezett kormányülés első napjának 11. órájában, a napirendi pontok felénél tartanak – közölte Magyar Péter a közösségi oldalán szombat este 8 óra után. A miniszterelnök azt írta, megviselten, de bizakodóan dolgoznak tovább.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Hazaindult a miniszterelnök Erdőbényéről

Infostart / MTI

Egy újabb hosszú és pörgős héten vagyunk túl – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy máris indul a következő hét.

A miniszterelnök délután arról számolt be közösségi oldalán, hogy a kormány Erdőbényére kihelyezett ülése utolsó napjának első felében "a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket vitatta meg".

A közzétett videóban az a mondat is elhangzik, hogy „önök egy kivéreztetett költségvetést adtak át”. Itt egyértelműen az előző kormányra utalt.

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