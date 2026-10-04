Hazaindult a miniszterelnök Erdőbényéről

A miniszterelnök délután arról számolt be közösségi oldalán, hogy a kormány Erdőbényére kihelyezett ülése utolsó napjának első felében "a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket vitatta meg".

A közzétett videóban az a mondat is elhangzik, hogy „önök egy kivéreztetett költségvetést adtak át”. Itt egyértelműen az előző kormányra utalt.