Hatalmasat nyert a Fidesz a tiszás jelölttel szemben

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint az egyéni választókerületben leadott 262 érvényes szavazat az alábbiak szerint oszlott meg a jelöltek között:

Czakó Sándor Imréné (FIDESZ): 70,61% (185 szavazat)

Krámli József (Tegyünk Együtt 'Kátáért Egyesület): 29,39% (77 szavazat)

A nagykátai voksolás kiemelt figyelmet kapott, mivel az áprilisi országgyűlési választások óta a Fidesz első alkalommal indított saját jelöltet időközi önkormányzati választáson. A kormánypárt jelöltjének kihívója a helyi egyesület színeiben induló, a helyi Tisza Sziget által is támogatott Krámli József volt.

Az eredmény alapján a kormánypárti jelölt a szavazatok közel háromnegyedének megszerzésével megőrizte a kormánypárti mandátumot a településen.

A részvétel azonban rendkívül alacsony volt, még a 23 százalékot sem érte el. Összesen 263-an szavaztak.