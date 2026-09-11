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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés gazdasági és energetikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kapitány István: így működik majd a dízel autósoknak járó támogatás - videó

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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán egy videóban magyarázta el, hogy a gyakorlatban hogyan működik majd a támogatás.

A gazdasági és energetikai miniszter egyebek mellett kifejtette: a magánszemélyeknek nyújtott támogatásnál két feltételt szabtak. Nem támogatják a luxust és nem támogatják a spekulációt.
Éppen ezért csak a 150 lóerő alatti gépkocsi-tulajdonosok részesülnek a támogatásban, ők is csak akkor, ha a rendelet hatálybalépésekor már a nevükön van az autó, vagy ők az üzembentartók.

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Kezdőlap    Belföld    Kapitány István: így működik majd a dízel autósoknak járó támogatás - videó

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