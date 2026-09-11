Kapitány István: így működik majd a dízel autósoknak járó támogatás - videó

A gazdasági és energetikai miniszter egyebek mellett kifejtette: a magánszemélyeknek nyújtott támogatásnál két feltételt szabtak. Nem támogatják a luxust és nem támogatják a spekulációt.

Éppen ezért csak a 150 lóerő alatti gépkocsi-tulajdonosok részesülnek a támogatásban, ők is csak akkor, ha a rendelet hatálybalépésekor már a nevükön van az autó, vagy ők az üzembentartók.