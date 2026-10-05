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Második világháborús, német gyártmányú, 250 kilogrammos rombolóbomba és egy szintén német, 50 kilogrammos bomba került elő a Pest megyei Vecsés külterületén- írta a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred a Facebook-oldalán hétfőn.
Nyitókép: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred/Facebook

Hatalmas bomba került elő Vecsésen – képek

Infostart / MTI

Második világháborús, német gyártmányú, 250 kilogrammos rombolóbomba és egy szintén német, 50 kilogrammos bomba került elő a Pest megyei Vecsés külterületén- írta a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred a Facebook-oldalán hétfőn.

Azt írták, a robbanótestek Vecsés külterületén, egy építési területen kerültek elő.

A robbanótestek állapota lehetővé tette a biztonságos mozgatásukat, így a katonák a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították azokat, ahol majd megsemmisítik.

Hozzátették: a robbanótestek felbukkanása ezen a területen nem számít szokatlannak.

A környék a második világháború idején a német Luftwaffe által használt Ferihegyi repülőtér közvetlen logisztikai és megközelítési övezetéhez tartozhatott. Emellett 1944 késő őszén a Budapest védelmére kiépített Attila-vonal előterében elhúzódó harcokat és intenzív védelmi hadműveleteket folytattak az alakulatok – írták.

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Kezdőlap    Belföld    Hatalmas bomba került elő Vecsésen – képek

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