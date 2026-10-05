Hatalmas bomba került elő Vecsésen – képek

Azt írták, a robbanótestek Vecsés külterületén, egy építési területen kerültek elő.

A robbanótestek állapota lehetővé tette a biztonságos mozgatásukat, így a katonák a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították azokat, ahol majd megsemmisítik.

Hozzátették: a robbanótestek felbukkanása ezen a területen nem számít szokatlannak.

A környék a második világháború idején a német Luftwaffe által használt Ferihegyi repülőtér közvetlen logisztikai és megközelítési övezetéhez tartozhatott. Emellett 1944 késő őszén a Budapest védelmére kiépített Attila-vonal előterében elhúzódó harcokat és intenzív védelmi hadműveleteket folytattak az alakulatok – írták.