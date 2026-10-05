Vita az elévülésről az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter múlt szerdán a Facebookon azt írta, hogy az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében elévülés miatt már nem indulhat új büntetőeljárás. A Központi Nyomozó Főügyészség ezzel szemben az Index megkeresésére közölte, hogy az ügy még nem évült el.

A baleset 2025. március 21-én történt az újdörögdi gyakorlótéren, ahol egy kormánytisztviselő kezében felrobbant egy éles kézigránát. A nő mindkét kezét elveszítette, a mellette álló katona pedig súlyosan megsérült. Az eset az államigazgatásban dolgozóknak szervezett önkéntes katonai felkészítésen történt, amelynek célja az alapkiképzés, illetve az önkéntes tartalékos szolgálatra való felkészítés volt.

Ruszin-Szendi szeptember 30-án az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának zárt ülésén beszélt az ügyről. Mint írta, a katonák előre jelezték, hogy nem javasolják éles kézigránát dobását a kiképzés résztvevőivel, a feladatot azonban ennek ellenére végrehajtották.

A miniszter szerint az ügyészség megszüntette a büntetőeljárást, mert nem látta megállapíthatónak a feltárt szabályszegések és a baleset közötti, büntetőjogi felelősséget megalapozó közvetlen okozati kapcsolatot. Ruszin-Szendi szerint az elévülés miatt az érintettekkel szemben új eljárásra sincs lehetőség, ami azonban szerinte nem zárja ki a szakmai, vezetői és politikai felelősséget.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozás a maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt folyt. A bűncselekmény legfeljebb három év szabadságvesztéssel büntethető, az elévülési idő azonban a büntetési tételtől függetlenül legalább öt év. Az elévülés egy újabb eljárási cselekménnyel félbeszakad, és ilyenkor az időszak újraindul.

Az ügyészség szerint az utolsó, elévülést félbeszakító érdemi eljárási cselekmény 2025. november 13-án történt, ezért a cselekmény büntethetősége 2030. november 13-án évül el.

A nyomozást ugyanakkor már befejezték, és az ügyészség szerint azóta nem merült fel új adat vagy más releváns információ.

A sértett a panasz elutasítása után még két hónapig pótmagánvádlóként maga is vádat emelhetett volna jogi képviselője útján. Ezzel azonban nem élt, a határidő szeptember 23-án lejárt.

Az ügyészség a miniszter további állításaira nem kívánt reagálni. Arra a kérdésre, miért nem állapítható meg közvetlen okozati kapcsolat, korábbi közleményeire hivatkozott. Ezek szerint a nyomozás kizárta, hogy a kézigránát vagy a gyújtószerkezet hibás lett volna.