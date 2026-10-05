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Elektromos autót tölt egy fiatal nő.
Nyitókép: Getty Images/24K-Production

Az elektromos autózás árnyoldala, az érzékenyek rosszul lesznek tőle

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Gyakoribbá válhat az utazási rosszullét (kinetózis) az elektromos járművek terjedésével, amelynek hátterében elsősorban a szenzoros konfliktusok és a járművek sajátos mozgásdinamikája állnak. Bár a jelenség univerzális érvényessége még kutatás tárgyát képezi, a legújabb vizsgálatok több olyan fizikai és élettani tényezőt is azonosítottak, amelyek hozzájárulhatnak a panaszok kialakulásához.

Az utazási rosszullét neurobiológiai alapja az érzékszervi információk közötti inkongruencia. A vizuális rendszer és a belső fülben található vesztibuláris (egyensúly-érzékelő) rendszer eltérő jeleket továbbít a központi idegrendszernek: ha például az utas egy mozdulatlan tárgyat – például okostelefont – néz, a szeme nyugalmi állapotot regisztrál, miközben a vesztibuláris apparátus a gyorsulási és kanyarodási erők változásait érzékeli. Ez a szenzoros neuraszténia vegetatív tünetegyüttest – szédülést, hideg verejtékezést, nauseát és hányást – válthat ki, amelyre a gyermekek, valamint

a migrénes kórelőzménnyel rendelkező egyének fokozottan hajlamosak

– írja a BBC alapján Dobson Szabolcs közösségi oldalán.

A kinetózist fokozó járműdinamikai tényezők

Az elektromos meghajtású járművek esetében több specifikus tényező is erősítheti a szenzoros konfliktust:

Irányított és azonnali nyomatékleadás: A belső égésű motorokkal szemben az villanymotorok reakcióideje minimális, a lineáris és hirtelen gyorsulás, valamint az ismétlődő sebességváltozások fokozott megterhelést jelentenek a vesztibuláris rendszernek.

Regeneratív fékezés: Az energia-visszanyerő rendszer a gázpedál felengedésekor a mozgási energiát elektromos energiává alakítja. A folyamat hirtelen és intenzív lassulást eredményezhet. Egy 16, kinetózisra hajlamos alannyal végzett közúti kísérletben kimutatták, hogy a kifejezettebb regeneratív fékezés szignifikánsan növelte a szubjektív rosszulléti tüneteket. Ugyanezen vizsgálat során a mozgásdinamikát előrejelző hangjelzések alkalmazása mérsékelte a panaszokat, igazolva a mozgás prediktabilitásának kulcsszerepét.

Akusztikus és vibrációs ingerek hiánya: Egyes hipotézisek szerint a hagyományos motorhang és a mechanikai rezgések hiánya megnehezíti az agy számára a gyorsulási fázisok előrejelzését. Ez az összefüggés jelenleg tudományos hipotézisnek tekintendő, közvetlen ok-okozati igazolása további klinikai vizsgálatokat igényel.

Prevenciós lehetőségek

A tünetegyüttes kialakulásának kockázata egyszerű magatartási és vezetéstechnikai korrekciókkal csökkenthető:

Szenzoros koordináció: A vizuális ingerek összehangolása a mozgással (a távolba nézés, a képernyők és könyvek használatának mellőzése).

A fej stabilizálása: A felesleges fejmozdulatok kerülése a vesztibuláris ingerlés csökkentése érdekében.

Vezetéstechnika és járműbeállítás: A hirtelen gyorsítások és lassítások elkerülése a vezető részéről, valamint a regeneratív fékezés fokozatának alacsonyabb szintre állítása.

A kinetózis ellen antihisztaminok vagy antiemetikumok lehet alkalmazni, amelyeket megelőző jelleggel, az utazás előtt célszerű bevenni. Gyermekek esetében a gyógyszeres kezelés előtt szakorvosi vagy gyógyszerészi konzultáció szükséges – olvasható az egészségügyi Facebook-oldalon.

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